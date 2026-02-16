قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ضياء السيد: أخشى مجاملة الكاف للجيش الملكي

الجيش الملكي
الجيش الملكي
علا محمد

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن لديه مخاوف بشأن مصير الأهلي في ظل قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"أخشى أن يجامل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المغرب، وأن يتم معاقبة الأهلي بإقامة المباريات دون حضور جماهيري، لا سيما أن العلاقة بين الكاف وفوزي لقجع ليست في أفضل حالاتها بعد نهائي أمم إفريقيا".

وأضاف:"الأهلي رفض تقديم شكوى ضد الجيش الملكي، بينما تقدم بشكوى ضد الهلال السوداني، لكن إذا تكرر الأمر مرة أخرى فيجب التقدم بشكوى رسمية".

وعن ملف التعاقد مع كامويش، قال:"ملف التعاقد مع كامويش يشوبه كثير من الارتباك، سواء فيما يتعلق بضمه على سبيل الإعارة في نهاية فترة الانتقالات، أو في حال رحيل جراديشار للتعاقد معه. ولن نتمكن من تقييمه بصورة عادلة إذا شارك لمدة ربع ساعة فقط، كما أن الأهلي لا يملك رفاهية الدفع به أساسيًا في ظل ضغط المباريات بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق الأهلي الاتحاد الإفريقي قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم محمد شبانة

