مفاجأة من الشريعي لرئيس البنك الأهلي

في لفتة مميزة تعكس روح الود والتقدير، حرص أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي ، على الاحتفال بعيد ميلاد اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وذلك بين شوطي مباراة البنك الأهلي وإنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز والتي تقام حالياً علي ملعب بتروسبورت.

وأقيم الاحتفال داخل ستاد بتروسبورت، حيث تم تقديم تورتة خاصة وتوجيه التهنئة للواء أشرف نصار، بحضور مجلس إدارة نادي إنبي ، بالإضافة إلي محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري، وسط أجواء ودية مميزة بين الناديين.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين، في مشهد يعكس الاحترام المتبادل داخل الناديين.