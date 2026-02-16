الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» بالسوبر المصري

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة ‏والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة على ‏التوالي ومن قبله أيضًا الفوز بدوري المرتبط.‏

وأشاد محمود الخطيب بالأداء المتميز والمستوى الفني الذي تحلت به اللاعبات طوال ‏مشوار البطولة وفوزهن بجميع المباريات، وهو ما أسهم في التتويج باللقب.

وأكد على ‏أن هذه الانتصارات تأتي تتويجًا للعمل الجماعي والتطوير المستمر الذي يشهده قطاع ‏النشاط الرياضي.‏

وأوضح أن الفوز يُحمِّل عناصر الفريق مسئولية كبيرة نحو إسعاد جماهير الأهلي، التي ‏تدعم فرق النادي المختلفة على كافة المستويات.‏