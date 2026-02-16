الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» بالسوبر المصري

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي ومن قبله أيضًا الفوز بدوري المرتبط.
وأشاد محمود الخطيب بالأداء المتميز والمستوى الفني الذي تحلت به اللاعبات طوال مشوار البطولة وفوزهن بجميع المباريات، وهو ما أسهم في التتويج باللقب.
وأكد على أن هذه الانتصارات تأتي تتويجًا للعمل الجماعي والتطوير المستمر الذي يشهده قطاع النشاط الرياضي.
وأوضح أن الفوز يُحمِّل عناصر الفريق مسئولية كبيرة نحو إسعاد جماهير الأهلي، التي تدعم فرق النادي المختلفة على كافة المستويات.