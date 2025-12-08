مروان عطية رفقة تامر عاشور في أحدث ظهور من حفله الأخير

شارك مروان عطية، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مروان عطية رفقة الفنان تامر عاشور، من حفله الاخير بمهرجان الفسطاط.

وقدم الفنان تامر عاشور، حفله الغنائي بمهرجان الفسطاط، مساء الجمعة 5 ديسمبر، بحضور جماهيري كبير.

وفاجأت إحدى الفتيات الحاضرات، تامر عاشور، خلال الحفل بعدما طلبت الزواج منه أمام الجمهور، ليرد عليها بطريقة كوميدية قائلًا: «أنا متجوز متخربيش بيتي».

أغاني تامر عاشور

من جهة أخرى، طرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية، حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.