كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة قبل الإطلاق الرسمي

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 17 في التاسع من سبتمبر 2025، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن صحيفة Gulf News، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في الثاني عشر من الشهر نفسه.

وبحسب ما ذكره موقع “livemint”، ستتضمن سلسلة آبل الجديدة أربعة طرازات مختلفة هي: iPhone 17، وiPhone 17 Air، وiPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max.

تشير التسريبات إلى أن آبل تنوي رفع الأسعار بشكل طفيف هذا العام، بزيادة تقدر بحوالي 50 دولارا مقارنة بالإصدارات السابقة.

فمن المتوقع أن يبدأ سعر iPhone 17 من 799 دولارا، في حين قد يتراوح سعر iPhone 17 Air بين 949 و999 دولارا.

أما iPhone 17 Pro فقد يصل إلى 1149 دولارا، بينما سيكون iPhone 17 Pro Max الأغلى في المجموعة بسعر يبلغ نحو 1249 دولارا.

بالنسبة للأسواق الدولية، قد يصل سعر iPhone 17 في الإمارات إلى نحو 2934 درهما إماراتيا، بينما قد يباع Pro Max مقابل 4587 درهما، ويقدر سعر Pro بحوالي 4220 درهما، أما Air فقد يبلغ 3669 درهما، الأسعار ستختلف أيضا بحسب سعة التخزين.

من حيث المواصفات، يتوقع أن تقدم آبل تحسينات كبيرة في التصوير والأداء، أبرز التغييرات المحتملة تشمل كاميرا تليفوتو بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل إلى 8 مرات، إلى جانب تحسين قدرات التصوير في مختلف ظروف الإضاءة.

قد تأتي الإصدارات الأعلى من السلسلة مزودة بمعالج A19 Pro الجديد وذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، تشير التسريبات أيضا إلى استخدام هيكل مصنوع من الألمنيوم بدلا من التيتانيوم، مما قد يؤدي إلى تقليل الوزن وخفض تكلفة الإنتاج.

ولن تقتصر إعلانات آبل في الحدث القادم على هواتف آيفون فقط، إذ ينتظر أيضا الكشف عن الجيل الجديد من ساعة Apple Watch Series 11، وApple Watch Ultra 3، بالإضافة إلى نسخة محدثة من Apple Watch SE. \

ستعرف المعلومات النهائية رسميا خلال الحدث، لكن التوقعات تشير إلى أن آبل تركز هذا العام على تحسين الأداء العام والكفاءة مع الحفاظ على تصميم أنيق وسعر تنافسي نسبيا.