قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو
وجبات خفيفة ومشروبات منعشة.. نصائح غذائية لتجاوز ارتفاع درجات الحرارة
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام بمزيج من الخبرات والشباب
السكة الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
الحرارة تلامس الـ 50 .. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام المصري
أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل
هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في حيازة المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة قبل الإطلاق الرسمي

كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة قبل الإطلاق الرسمي
كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة قبل الإطلاق الرسمي
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 17 في التاسع من سبتمبر 2025، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن صحيفة Gulf News، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في الثاني عشر من الشهر نفسه. 

وبحسب ما ذكره موقع “livemint”، ستتضمن سلسلة آبل الجديدة أربعة طرازات مختلفة هي: iPhone 17، وiPhone 17 Air، وiPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max.

تشير التسريبات إلى أن آبل تنوي رفع الأسعار بشكل طفيف هذا العام، بزيادة تقدر بحوالي 50 دولارا مقارنة بالإصدارات السابقة. 

فمن المتوقع أن يبدأ سعر iPhone 17 من 799 دولارا، في حين قد يتراوح سعر iPhone 17 Air بين 949 و999 دولارا. 

أما iPhone 17 Pro فقد يصل إلى 1149 دولارا، بينما سيكون iPhone 17 Pro Max الأغلى في المجموعة بسعر يبلغ نحو 1249 دولارا.

بالنسبة للأسواق الدولية، قد يصل سعر iPhone 17 في الإمارات إلى نحو 2934 درهما إماراتيا، بينما قد يباع Pro Max مقابل 4587 درهما، ويقدر سعر Pro بحوالي 4220 درهما، أما Air فقد يبلغ 3669 درهما، الأسعار ستختلف أيضا بحسب سعة التخزين.

من حيث المواصفات، يتوقع أن تقدم آبل تحسينات كبيرة في التصوير والأداء، أبرز التغييرات المحتملة تشمل كاميرا تليفوتو بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل إلى 8 مرات، إلى جانب تحسين قدرات التصوير في مختلف ظروف الإضاءة. 

قد تأتي الإصدارات الأعلى من السلسلة مزودة بمعالج A19 Pro الجديد وذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، تشير التسريبات أيضا إلى استخدام هيكل مصنوع من الألمنيوم بدلا من التيتانيوم، مما قد يؤدي إلى تقليل الوزن وخفض تكلفة الإنتاج.

ولن تقتصر إعلانات آبل في الحدث القادم على هواتف آيفون فقط، إذ ينتظر أيضا الكشف عن الجيل الجديد من ساعة Apple Watch Series 11، وApple Watch Ultra 3، بالإضافة إلى نسخة محدثة من Apple Watch SE. \

ستعرف المعلومات النهائية رسميا خلال الحدث، لكن التوقعات تشير إلى أن آبل تركز هذا العام على تحسين الأداء العام والكفاءة مع الحفاظ على تصميم أنيق وسعر تنافسي نسبيا.

آبل سلسلة آبل الجديدة iPhone 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

مجلس الصحفيين يشكر الرئيس لتوجيهاته بزيادة بدل التدريب

أرشيفية

مراعاة للقيم الأخلاقية.. البيطريين تؤكد احترامها للكلاب الضالة

مطار القاهرة

مطار القاهرة يخصص غرفا مجهزة للمدخنين داخل صالات الركاب

بالصور

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

أرقام قياسية.. حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الساحل الشمالي

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: تيك توك في قفص الإتهام .. من يربح ومن يدفع الثمن؟

المزيد