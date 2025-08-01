iPhone 17 Pro.. اللون الجديد والتصميم المعدل والميزات القادمة

مع اقتراب موعد حدث إطلاق هواتف آيفون التقليدي في سبتمبر، تزداد التكهنات حول سلسلة آيفون 17، وخاصة نموذج iPhone 17 Pro، والذي من المحتمل أن يأتي في لون جديد لافت إلى نظام كاميرا معدل، وصولا إلى شريحة A19 Pro قوية، مؤخرا، كشفت الشائعات والتسريبات عن لمحة لما يمكن أن تقدمه آبل في هاتفها الرائد القادم.

متى يتم إطلاق iPhone 17 Pro؟

من المتوقع أن تطلق آبل سلسلة آيفون 17 في بداية سبتمبر 2025. ويشير مارك غورمان من وكالة “بلومبرج” إلى أن الحدث الرسمي قد يعقد بين 8 و 10 سبتمبر، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في 12 سبتمبر، مع توفر الهواتف في الأسواق العالمية وشحنها بدءا من 19 سبتمبر.

هذا العام، يتوقع أن تتضمن السلسلة أربعة نماذج: آيفون 17، آيفون 17 برو، آيفون 17 برو ماكس، وآيفون 17 آير الجديد الذي يقال إنه سيحل محل آيفون بلس الحالي ويوفر تصميما أنحف.

أسعار iPhone 17 Pro

من المتوقع أن يبدأ سعر سلسلة آيفون 17 في الهند من حوالي 79900 روبية، وهو مشابه لسعر آيفون 16، إلا أنه قد يحدث زيادة في الأسعار بسبب التضخم وحرب الرسوم الجمركية المستمرة، كما يتوقع أن يبدأ سعر نموذج iPhone 17 Pro من حوالي 145000 روبية.

التغييرات التصميمية المتوقعة في iPhone 17 Pro

من المرجح أن يشهد آيفون 17 برو تغييرا كبيرا في تصميم الجهة الخلفية، وفقا لتقارير المحللين مثل مينج-تشي كو وسوني ديكسون، قد يحتوي iPhone 17 Pro على لوحة خلفية معاد تصميمها، وربما تكون مزيجا من الألومنيوم والزجاج.

يأتي هذا التغيير في المواد قد يكون لتحسين القوة الهيكلية في بعض المناطق مع الحفاظ على قدرة الشحن اللاسلكي، كما يتوقع أن يحتوي الهاتف على نتوء كاميرا أكبر وأسطواني الشكل مع زوايا دائرية، مشابها لهواتف جوجل بكسل.

iPhone 17 Pro

ألوان جديدة لـ iPhone 17 Pro

من المتوقع أن يضيف iPhone 17 Pro مجموعة جديدة من الألوان، رغم أن الألوان الكلاسيكية مثل الأسود والأبيض ستظل موجودة، فإن الإضافات الجديدة قد تشمل برتقاليا زاهيا – ربما مستوحى من زر الفعل في ساعة آبل ألترا – وأزرق داكن مشابه للون آيفون 16 برو بالتيتانيوم الأزرق، كما تشير التسريبات إلى وجود خيار فضي أنيق.

تحسينات شاشة iPhone 17 Pro

من المتوقع أن يحصل iPhone 17 Pro على شاشة أكبر، حيث قد يتوفر بحجم 6.3 بوصة، في حين يتوقع أن يأتي آيفون 17 برو ماكس بشاشة حجمها 6.9 بوصة.

تحسينات أداء iPhone 17 Pro

من المتوقع أن يتم تزويد iPhone 17 Pro بشريحة A19 Pro المبنية على عملية تصنيع 3 نانومتر من TSMC، ما سيؤدي إلى تحسين الأداء وكفاءة الطاقة، مع سرعات معالجة أسرع وقدرات AI محسنة.

بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن الطرازات البرو ستحتوي على 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وهو زيادة كبيرة عن 8 جيجابايت في آيفون 16 برو.

تحسينات كاميرا iPhone 17 Pro

من المتوقع أن يشهد نظام الكاميرا في iPhone 17 Pro تحديثا كبيرا، تشير التوقعات إلى أن الكاميرا الأمامية قد تبلغ دقتها 24 ميجابكسل، وهو ترقية ملحوظة من كاميرا السيلفي بدقة 12 ميجابكسل في آيفون 16.

كما يتوقع أن يضم الهاتف عدسة تليفوتوغرافية بدقة 48 ميجابكسل، مع إمكانية تكبير بصري حتى 3.5x، أو ربما تكبير بصري 8x مع هيكل عدسة قابل للتحريك يسمح بالتكبير المستمر.

تحسينات في الشحن والاتصال في iPhone 17 Pro

من المتوقع أن تكون سرعات الشحن في iPhone 17 Pro وآيفون 17 برو ماكس أسرع، مع دعم شحن سلكي بقدرة 35 وات والشحن اللاسلكي Qi2.

كما من المتوقع أن يشهد الاتصال ترقيات، مع دعم معيار Wi-Fi 7 عبر السلسلة، إضافة إلى تكنولوجيا المودم الحديثة من آبل لضمان اتصالات خلوية أسرع وأكثر استقرارا.