بعد جولة الإعادة للدوائر الملغاة الـ 19.. المرأة تعزز حضورها الفردي ببرلمان 2026
الحقي خزني.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر
حاول إنقاذهما فابتلعتهم المياه.. غرق 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية
الصحة: تقديم 14.1 مليون خدمة طبية في أسيوط خلال 2025
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انتعاش حركة الطيران بتلبحر الأحمر واستقبال 100 رحلة دولية اليوم

ابراهيم جادالله

تشهد حركة الطيران بمطارات محافظة البحر الأحمر رواجًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في نسب الإشغال السياحي، في ظل تزايد الإقبال من السائحين الأجانب على مدن الغردقة ومرسى علم باعتبارهما من أبرز المقاصد السياحية الشتوية.

وتكشف جداول الوصول لمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، على مدار ساعات اليوم الاثنين، عن استقبال نحو 100 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات، في مؤشر يعكس قوة الموسم السياحي واستمرار تدفق الحركة الوافدة من الأسواق الأوروبية.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 10 رحلات طيران دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، تقل على متنها نحو 2000 سائح، وذلك ضمن إجمالي 176 رحلة جوية من المقرر وصولها إلى المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتبين أن الرحلات الوافدة إلى مرسى علم تتوزع بين 3 رحلات قادمة من ألمانيا، ورحلتين من بولندا، ورحلتين من التشيك، بالإضافة إلى رحلة واحدة من كل من إيطاليا وتركيا، إلى جانب رحلة داخلية، بما يعكس تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المدينة.

وفي المقابل، يستحوذ مطار الغردقة الدولي على النصيب الأكبر من حركة الطيران، حيث يستقبل نحو 90 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 18 ألف سائح من جنسيات متعددة، قادمين من مختلف المطارات والعواصم الأوروبية.

ويأتي هذا النشاط المتزايد في حركة الطيران بالتوازي مع ارتفاع نسب الإشغال الفندقي بالمدن السياحية، واستعداد الفنادق والمنتجعات لاستقبال مزيد من السائحين، مستفيدة من الطقس المعتدل الذي تتمتع به مدن البحر الأحمر خلال فصل الشتاء.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية استمرار تعافي القطاع السياحي، وتعزز من مكانة البحر الأحمر كأحد أهم المقاصد السياحية على الخريطة العالمية، خاصة خلال موسم الذروة الشتوي.

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

ترشيحاتنا

اللجنة المجمعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

اللجنة المجمعية لخدمة ذوي الإعاقة تعقد لقاءها لمناقشة "مجتمع تنموي دامج"

السفير نبيل حبشي

2025 عاماً حافلاً بالمبادرات في ملف المصريين بالخارج.. نائب وزير الخارجية: إنجازات عززت الارتباط الوطني

معاشات

صرف معاشات يناير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق اعتبارًا من أول الشهر

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

