انتعاش حركة الطيران بتلبحر الأحمر واستقبال 100 رحلة دولية اليوم

تشهد حركة الطيران بمطارات محافظة البحر الأحمر رواجًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في نسب الإشغال السياحي، في ظل تزايد الإقبال من السائحين الأجانب على مدن الغردقة ومرسى علم باعتبارهما من أبرز المقاصد السياحية الشتوية.

وتكشف جداول الوصول لمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، على مدار ساعات اليوم الاثنين، عن استقبال نحو 100 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات، في مؤشر يعكس قوة الموسم السياحي واستمرار تدفق الحركة الوافدة من الأسواق الأوروبية.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 10 رحلات طيران دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، تقل على متنها نحو 2000 سائح، وذلك ضمن إجمالي 176 رحلة جوية من المقرر وصولها إلى المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتبين أن الرحلات الوافدة إلى مرسى علم تتوزع بين 3 رحلات قادمة من ألمانيا، ورحلتين من بولندا، ورحلتين من التشيك، بالإضافة إلى رحلة واحدة من كل من إيطاليا وتركيا، إلى جانب رحلة داخلية، بما يعكس تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المدينة.

وفي المقابل، يستحوذ مطار الغردقة الدولي على النصيب الأكبر من حركة الطيران، حيث يستقبل نحو 90 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 18 ألف سائح من جنسيات متعددة، قادمين من مختلف المطارات والعواصم الأوروبية.

ويأتي هذا النشاط المتزايد في حركة الطيران بالتوازي مع ارتفاع نسب الإشغال الفندقي بالمدن السياحية، واستعداد الفنادق والمنتجعات لاستقبال مزيد من السائحين، مستفيدة من الطقس المعتدل الذي تتمتع به مدن البحر الأحمر خلال فصل الشتاء.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية استمرار تعافي القطاع السياحي، وتعزز من مكانة البحر الأحمر كأحد أهم المقاصد السياحية على الخريطة العالمية، خاصة خلال موسم الذروة الشتوي.