رئيس مدينة الغردقة يتابع ملف التصالح ويؤكد تسريع فحص الطلبات وتيسير الإجراءات

يعقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية المختصة بملف التصالح على مخالفات البناء بالمدينة والأحياء، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

ويستعرض رئيس المدينة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ونسب الإنجاز التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من فحص الملفات، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة.

ويشدد اللواء ياسر حماية على ضرورة تواجد أحد أعضاء اللجنة الفنية بشكل دائم داخل المركز التكنولوجي بكل حي، لمتابعة الملفات الجديدة فور تقدم المواطنين بها، ومراجعتها أولًا بأول، مع توضيح كافة الاستيفاءات والملاحظات المطلوبة بدقة، بما يقلل من تكرار المراجعات ويساعد على سرعة إنهاء الإجراءات.

كما يستمع رئيس المدينة إلى أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه أعضاء اللجنة الفنية أثناء العمل، سواء كانت فنية أو إدارية، ويوجه بتوفير جميع الأدوات والإمكانات اللازمة التي من شأنها دعم اللجنة وتسريع وتيرة الأداء، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ويؤكد رئيس مدينة الغردقة أن ملف التصالح يحظى بمتابعة مستمرة من المحافظة، نظرًا لأهميته في تنظيم العمران وتحقيق الاستقرار القانوني، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات واضحة بالعمل بروح الفريق الواحد، وتقديم التسهيلات الممكنة دون الإخلال بالقانون، بما يحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق المواطنين.