سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس مدينة الغردقة يتابع ملف التصالح ويؤكد تسريع فحص الطلبات وتيسير الإجراءات

ابراهيم جادالله

يعقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية المختصة بملف التصالح على مخالفات البناء بالمدينة والأحياء، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

ويستعرض رئيس المدينة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ونسب الإنجاز التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من فحص الملفات، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة.

ويشدد اللواء ياسر حماية على ضرورة تواجد أحد أعضاء اللجنة الفنية بشكل دائم داخل المركز التكنولوجي بكل حي، لمتابعة الملفات الجديدة فور تقدم المواطنين بها، ومراجعتها أولًا بأول، مع توضيح كافة الاستيفاءات والملاحظات المطلوبة بدقة، بما يقلل من تكرار المراجعات ويساعد على سرعة إنهاء الإجراءات.

كما يستمع رئيس المدينة إلى أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه أعضاء اللجنة الفنية أثناء العمل، سواء كانت فنية أو إدارية، ويوجه بتوفير جميع الأدوات والإمكانات اللازمة التي من شأنها دعم اللجنة وتسريع وتيرة الأداء، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ويؤكد رئيس مدينة الغردقة أن ملف التصالح يحظى بمتابعة مستمرة من المحافظة، نظرًا لأهميته في تنظيم العمران وتحقيق الاستقرار القانوني، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات واضحة بالعمل بروح الفريق الواحد، وتقديم التسهيلات الممكنة دون الإخلال بالقانون، بما يحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق المواطنين.

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

منتخب مالي

موعد مباراة مالي وجزر القمر والقناة الناقلة وترتيب المجموعة

منتخب مصر

إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا عن توقعات مباراة منتخب مصر أمام أنجولا

كأس أمم إفريقيا

ترتيب المجموعات.. الجولة الأخيرة تشعل منافسات كأس أمم إفريقيا 2025

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

