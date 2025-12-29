قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
محافظات

تزايد الإشغالات السياحية بالغردقة مع استقبال آلاف السائحين قبل احتفالات رأس السنة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تشهد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر حالة من الانتعاش السياحي الملحوظ خلال الأيام القليلة التي تسبق احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث ارتفعت نسب الإشغال الفندقي بشكل كبير، مدفوعة بالزيادة المتواصلة في أعداد الرحلات الجوية الدولية الوافدة إلى مطار الغردقة الدولي.

وتشير جداول التشغيل بالمطار إلى استقبال 294 رحلة طيران دولية خلال الـ48 ساعة الماضية، قادمة من عدد من المطارات العالمية، حملت على متنها نحو 59 ألف سائح من جنسيات متعددة، تصدرهم السياح القادمون من ألمانيا وإنجلترا وروسيا، إلى جانب جنسيات أوروبية وأخرى مختلفة، ما يعكس تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المدينة.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية نجاح خطط الترويج السياحي التي تستهدف الأسواق الخارجية، فضلًا عن استمرار الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري، خاصة مدن البحر الأحمر التي باتت تحتل موقعًا متقدمًا على خريطة السياحة الشتوية العالمية، لما تتمتع به من طقس معتدل وبنية سياحية متطورة وخدمات متنوعة.

وفي السياق ذاته، كثفت الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة استعداداتها لاستقبال موسم الأعياد، حيث جرى رفع كفاءة الخدمات الفندقية وزيادة أعداد العاملين لمواجهة كثافة الإشغالات، إلى جانب الاستعداد الكامل لتقديم برامج احتفالية مميزة تليق بحجم الإقبال السياحي.

وشملت الاستعدادات تجهيز المطابخ بقوائم طعام عالمية خاصة باحتفالات رأس السنة، وتزيين القرى السياحية والفنادق بأشجار الكريسماس والإضاءات الاحتفالية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ترفيهية وتقديم هدايا للنزلاء، مع الإعداد لعروض الألعاب النارية بعدد من المنتجعات السياحية ليلة رأس السنة.

ويؤكد هذا النشاط السياحي المتزايد جاهزية مدينة الغردقة لاستقبال أعداد كبيرة من الزائرين خلال موسم الأعياد، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية، ويدعم جهود تنشيط السياحة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

اخبار الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر

المزيد

