سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل

أسعار السلع
محمد صبيح

شهد شارع فيصل بمحافظة الجيزة افتتاح سوق «اليوم الواحد» بأرض المطاحن، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ليقدم نموذجًا عمليًا لخفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

أسعار السلع الأساسية فس سوق اليوم الواحد 

ويضم السوق عشرات الباكيات التي تطرح مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية اليومية، مع تخفيضات تتراوح بين 10% و20%، حيث تم توفير السكر بسعر ٢٧ جنيها وطبق البيض بسعر ١٠٨ جنيهات والأرز والزيوت بأسعار أقل من السوق المحلي، إلى جانب اللحوم والدواجن والبيض بأسعار مخفضة تخفف العبء عن الأسر، فضلًا عن طرح الخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية تلبّي احتياجات المواطنين اليومية.

كما يشمل السوق السلع التموينية الأساسية ومنتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمشاركة 22 شركة تابعة لها، إلى جانب 10 شركات من القطاع الخاص، ما ساهم في زيادة المعروض وتنوع الخيارات أمام المواطنين، مع الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات.

وأكد وزير التموين أن أسواق «اليوم الواحد» تمثل أداة فعالة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو إتاحة السلع للمواطنين بالقرب من أماكن سكنهم وبأسعار أقل من الأسواق التقليدية، بما يدعم استقرار السوق ويحقق التوازن السعري.

ومن جانبه، أوضح محافظ الجيزة أن سوق فيصل يأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في هذه الأسواق، حيث تم افتتاح 21 سوقًا حتى الآن بمختلف الأحياء والمراكز، مع المتابعة المستمرة لضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار، بما يحقق استفادة حقيقية للمواطنين.

ويواصل سوق «اليوم الواحد» بفيصل استقبال المواطنين يوميًا، مقدمًا سلة متكاملة من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وضمان وصول السلع الأساسية لكل المواطنين.

