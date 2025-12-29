طلاب مطروح يحققون المراكز الأول والثالث والتاسع في مسابقة نجوم المكتبة جمهوريا

أكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح استمرار التميز الطلابي بالمسابقات المركزية للانشطة التربوية والتي تشرف على تنظيمها الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الطلابية.

وأوضحت أن سلسلة إنجازات أبناء مطروح في الأنشطة التربوية اكتملت بتحقيق ثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة نجوم المكتبة في القراءة والتي تم تنظيمها هذا العام تحت شعار ( أفكار خضراء ) .

واوضحت أن الطالب يوسف حاتم صابر ابن المدرسة النووية حقق المركز الأول علي مستوي الجمهورية في المسابقة للمرحلة الثانوية بينما حصلت الطالبة رؤي على الفيل بمدرسة الروضة الخاصة الاعدادية علي المركز الثالث جمهوري وحقق الطالب عمر عصام زهدي ابن مدرسة الروضة الخاصة الابتدائية علب المركز التاسع في ذات المسابقة.

وتقدمت وكيل الوزارة بالتهاني للطلاب الموهوبين وأولياء أمورهم شركاء النجاح مشيدة بمجهودات الشئون التنفيذية وتوجيه عام المكتبات وفريق العمل بادارة مطروح والتي كللت بتحقيق تلك المراكز المتقدمة والمشرفة متمنية لابنائها الطلاب إستمرار التميز بالمسابقات المركزية ودوام التفوق في مختلف المجالات.

ووجهت وكيل الوزارة التوجيه العام باستمرار الاهتمام والارتقاء بأنشطة المكتبات وتعظيم الإستفادة منها في كافة مدارس مطروح مشيرة أن القراءة تمنح الفرص للطلاب للتعلم الذاتي كونها الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الإنسان من خلالها اكتساب المهارات المعرفية التي تفيده في حياته العملية.