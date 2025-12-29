قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"
محافظات

طلاب مطروح يحققون المراكز الأول والثالث والتاسع في مسابقة نجوم المكتبة جمهوريا

نتيجة المسابقة
نتيجة المسابقة
ايمن محمود

 أكدت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح استمرار التميز الطلابي  بالمسابقات المركزية للانشطة التربوية والتي تشرف على تنظيمها الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الطلابية.

وأوضحت أن سلسلة إنجازات أبناء مطروح في الأنشطة التربوية اكتملت بتحقيق ثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة نجوم المكتبة في القراءة والتي تم تنظيمها هذا العام تحت شعار ( أفكار خضراء ) .

واوضحت أن الطالب يوسف حاتم صابر ابن المدرسة النووية حقق المركز الأول علي مستوي الجمهورية في المسابقة للمرحلة الثانوية بينما حصلت الطالبة رؤي على الفيل بمدرسة الروضة الخاصة الاعدادية علي المركز الثالث جمهوري وحقق الطالب عمر عصام زهدي ابن مدرسة الروضة الخاصة الابتدائية علب المركز التاسع في ذات المسابقة.

وتقدمت وكيل الوزارة بالتهاني للطلاب الموهوبين وأولياء أمورهم شركاء النجاح مشيدة بمجهودات الشئون التنفيذية وتوجيه عام المكتبات وفريق العمل بادارة مطروح والتي كللت بتحقيق تلك المراكز المتقدمة والمشرفة متمنية لابنائها الطلاب إستمرار التميز بالمسابقات المركزية ودوام التفوق في مختلف المجالات.

ووجهت وكيل الوزارة التوجيه العام باستمرار الاهتمام والارتقاء بأنشطة المكتبات وتعظيم الإستفادة منها في كافة مدارس مطروح مشيرة أن القراءة تمنح الفرص للطلاب للتعلم الذاتي كونها الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الإنسان من خلالها اكتساب المهارات المعرفية التي تفيده في حياته العملية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

