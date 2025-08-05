قبل الإعلان الرسمي.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات وتصميمات سلسلة iPhone 17

من المتوقع أن تكشف شركة Apple عن سلسلة هواتف iPhone 17 خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقًا للجدول الزمني المعتاد للشركة.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تُعلن بعد عن الموعد الرسمي للحدث، إلا أن التسريبات تشير إلى أن هذه المجموعة ستكون الأخيرة التي تُعلن عنها Apple دفعة واحدة، حيث تخطط الشركة لتقسيم إطلاق سلسلة iPhone 18 العام المقبل إلى إعلانين منفصلين، نسخة Pro في الخريف والنموذج العادي في الربيع.

تسريبات جديدة حول تصميم iPhone 17 Air

تشير التقارير إلى أن Apple تعمل على هاتف فائق النحافة تحت اسم iPhone 17 Air، مستوحى من تسمية جهاز MacBook Air.

ووفقًا لموقع MacRumors، فإن سماكة بطارية هذا الهاتف لا تتجاوز 2.49 ملم، أي نصف سماكة بطارية iPhone 17 Pro.

كما أن السعة المتوقعة للبطارية لن تتجاوز 2800 مللي أمبير، وهو أقل من هواتف iPhone 16 الحالية.

التشكيلة الكاملة المتوقعة لهواتف iPhone 17

تتضمن التشكيلة المرتقبة: iPhone 17، iPhone 17 Pro، iPhone 17 Pro Max، وiPhone 17 Air.

وأشار تقرير من الصحفي مارك غورمان إلى أن iPhone 17 Air سيأتي بشريحة A19 الأساسية، مع كاميرا واحدة فقط، وقد يستخدم المودم الجديد المصنوع داخليًا من Apple والذي تم طرحه لأول مرة في iPhone 16e.

تشير ملاحظات المحلل جيف بو إلى أن الهاتف سيأتي بإطار من التيتانيوم، في حين أن باقي الطرازات ستُصنّع بهياكل من الألمونيوم، رغم كونه أخف وزنًا من التيتانيوم.

ولا تزال هناك تكهنات حول احتمال استخدام مزيج من التيتانيوم والألومنيوم في بعض الطرازات.

تصميم الكاميرا الخلفية الجديد في طرازات Pro

تشير التسريبات إلى أن طرازات iPhone 17 Pro وPro Max ستأتي لأول مرة بتصميم "جزيرة الكاميرا" بعرض كامل الجزء الخلفي، وهو تغيير كبير عن التصميمات السابقة.

وظهرت صور مسربة لهاتف يُعتقد أنه iPhone 17 Pro تُظهر هذا التصميم، وهو ما أضفى على الشائعات مزيدًا من المصداقية.

استبعاد طراز iPhone 17 Plus وإبقاء منفذ الشحن

من غير المرجح أن تطرح Apple إصدارًا Plus هذا العام، خاصة بعد تقديم iPhone 16e بسعر مرتفع نسبيًا في فبراير الماضي.

وبحسب بلومبرج، كانت Apple تدرس إزالة منفذ الشحن في iPhone 17 Air والاعتماد الكامل على الاتصال اللاسلكي، لكنها تراجعت عن هذا القرار.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.6 بوصة، ويدعم ميزة Dynamic Island وزر التحكم بالكاميرا، وبسعر يُقدر بـ 900 دولار.

خيارات الألوان الجديدة

وفقًا لموقع Macworld، ستتوفر هواتف iPhone 17 بالألوان: الأسود، الأبيض، الرمادي الفولاذي، الأخضر، البنفسجي، والأزرق الفاتح.

أما iPhone 17 Air فسيُطرح بأربعة ألوان هي: الأسود، الأبيض، الأزرق الفاتح، والذهبي الفاتح.

بينما تأتي طرازات Pro بألوان أكثر جرأة: الأسود، الأبيض، الرمادي، الأزرق الداكن، والبرتقالي.

تصميم iPhone 17 يظهر في صور أولية

في 30 يوليو، نشر المُسرب المعروف سوني ديكسون صورًا لما يُقال إنها نماذج أولية (dummy) لهواتف iPhone 17 بالألوان الجديدة، ما يعزز التوقعات المرتبطة بالألوان والتصميم، رغم أن هذه النماذج ليست فعلية بل مجرد نماذج عرض.

نظرة على نظام التشغيل iOS 26 القادم

ويتزامن إطلاق هواتف iPhone 17 مع إصدار iOS 26، وهو النظام الذي أعلنت عنه Apple خلال مؤتمر WWDC 2025، معتمدًا على تسمية تتماشى مع العام الميلادي.

يأتي iOS 26 بتصميم جديد يُعرف باسم "Liquid Glass"، وهو تأثير بصري يعتمد على الشفافية الزجاجية، وقد تم تخفيفه في النسخ التجريبية بعد انتقادات المستخدمين.

من بين الميزات الجديدة، إعادة تصميم تطبيقي الهاتف والصور، ودمج إمكانيات الذكاء الاصطناعي مثل الترجمة الفورية في FaceTime والمكالمات والرسائل، بالإضافة إلى ميزة "الذكاء البصري" التي تتيح البحث عن عناصر داخل الصور.

كما يشمل النظام تحسينات صغيرة مثل دعم التصويت داخل المجموعات النصية، وإمكانية تخصيص وقت الغفوة لمنبه الساعة بدلًا من الاعتماد على مدة 9 دقائق الثابتة.