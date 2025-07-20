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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف سعة بطارية iPhone 17 Air.. خيبة أمل لعشاق الأداء الطويل

iPhone 17 Air
iPhone 17 Air
احمد الشريف

رغم تصميمه الثوري فائق النحافة، يبدو أن هاتف iPhone 17 Air القادم من آبل سيأتي بتنازل مؤلم في أحد أهم الجوانب التي تهم المستخدمين، هي عمر البطارية.

فبحسب تسريبات جديدة متطابقة من مصدرين موثوقين، فإن سعة بطارية iPhone 17 Air لن تتجاوز 3000 مللي أمبير، وهي أقل بكثير من هواتف آيفون الأخرى في نفس السلسلة.

كان المسرب الشهير yeux1122 أول من أشار في مايو الماضي إلى أن الهاتف سيحمل بطارية بسعة 2800 مللي أمبير، وهو ما أكدته مؤخرًا منصة Instant Digital عبر موقع Weibo الصيني، مشيرة إلى أن البطارية “لن تتجاوز 3000 مللي أمبير” وهو ما يدعم فرضية أن السعة الفعلية قريبة من 2800 مللي أمبير.

 

للمقارنة، تشير التسريبات إلى أن هاتف iPhone 17 Pro Max سيأتي ببطارية ضخمة تقترب من 5000 مللي أمبير، بينما احتوت هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Pro العام الماضي على بطاريات بسعة تبلغ حوالي 3500 مللي أمبير.

أما iPhone 16 Plus، والذي يشبه iPhone 17 Air من حيث الحجم، فتم تزويده ببطارية بلغت سعتها 4674 مللي أمبير أي أكثر من 60% مقارنة بـ iPhone 17 Air.

 

رغم هذه الأرقام، يبدو أن آبل تحاول معالجة هذا النقص عبر ميزتين جديدتين:

نمط الطاقة التكيفية (Adaptive Power Mode)، وهي ميزة جديدة في نظام iOS 26 تهدف إلى إطالة عمر البطارية عبر تقنيات ذكية لإدارة استهلاك الطاقة.

غطاء بطارية جديد من آبل، ستوفره الشركة كملحق خارجي لمَن يرغب في تعزيز الطاقة أثناء التنقل.

 

ورغم هذه المحاولات، قد تُشكّل سعة البطارية المحدودة نقطة ضعف رئيسية لهاتف iPhone 17 Air، خاصة لدى المستخدمين الذين يعطون الأولوية لعمر البطارية الطويل.
ومع شاشة أكبر من الإصدارات السابقة، قد يجد المستخدمون أنفسهم مضطرين لشحن الهاتف أكثر من مرة في اليوم.

iPhone 17 Air آبل iPhone

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