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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات iPhone 17 تكشف أكبر قفزة منذ سنوات في هواتف آبل

هاتف آيفون
هاتف آيفون
شيماء عبد المنعم

- تسريبات تكشف عن أكبر تحديث لـ iPhone 17 منذ سنوات

- iOS 26 يمهد الطريق لتكامل الذكاء الاصطناعي
 

- موعد إطلاق iPhone 17 المرتقب

 


مع انتهاء مؤتمر آبل للمطورين WWDC وصدور النسخة التجريبية العامة من iOS 26، بدأت الترقبات تتصاعد حول الجيل الجديد من هواتف آيفون، والمتوقع الإعلان عنها في سبتمبر المقبل، وتشير التسريبات إلى أن سلسلة iPhone 17 ستكون من أكبر الترقيات التي تقدمها آبل منذ سنوات.

iOS 26 يمهد الطريق لتكامل الذكاء الاصطناعي

أزاحت آبل الستار خلال مؤتمر المطورين في يونيو عن نظام iOS 26، الذي جاء بتصميم جديد تماما يطلق عليه “الزجاج السائل”، إلى جانب مجموعة ميزات تحت اسم Apple Intelligence، تشمل الترجمة اللحظية، وتحسين التعامل مع المكالمات، وميزات ذكية تستجيب لمحتوى الشاشة. 

لكن إعادة تصميم Siri الكاملة لم تعرض، وتشير التقارير إلى أن تلك التحديثات المؤثرة ستصل بحلول عام 2026.

iPhone 17

موعد الإطلاق المرتقب

من المتوقع أن تكشف آبل عن سلسلة iPhone 17 في الأسبوع الثاني من سبتمبر، وفقا لما ذكره الصحفي الموثوق مارك جورمان.

وتشير التقديرات إلى أن حدث الإعلان سيعقد بين 8 و10 سبتمبر، مع فتح باب الطلبات المسبقة في 12 سبتمبر، والإطلاق الرسمي في المتاجر يوم 19 سبتمبر.

iPhone 17 Pro

تصميم أنحف وألوان جديدة


أكثر ما يلفت الانتباه في سلسلة iPhone 17 هو هاتف iPhone 17 Air الجديد، الذي سيأتي بسمك لا يتجاوز 5.5 ملم، ما يجعله أنحف هاتف آيفون على الإطلاق. 

وسيتميز بتصميم خلفي من الألمنيوم، وعدسة كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل ضمن شريط أفقي يشبه كاميرات جوجل Pixel.

كما أن آبل تختبر خيارات ألوان جديدة، من بينها الأرجواني الفاتح والأخضر الباستيلي للطرازات الأساسية، مع احتمال إضافة لون أزرق سماوي جديد لطرازات Pro.

شاشات وأبعاد محسنة

ووفقا للتسريبات سيأتي طراز iPhone 17 بشاشة بقياس 6.1 بوصة، فيما سيأتي هاتف iPhone 17 Pro بشاشة 6.3 بوصة، بينما ستزود آبل طرازها الفاخر iPhone 17 Pro Max بشاشة بقياس 6.9 بوصة، فيما سيحصل الطراز الأنحف iPhone 17 Air على شاشة من نوع OLED بحجم 6.6 بوصة مع تقنية ProMotion

تقول التقارير إن آبل تعمل على تحسين مقاومة الخدوش وتقليل الانعكاسات في الشاشات الجديدة، إلى جانب دعم ميزة Always-On Display للطرازات غير الاحترافية لأول مرة.

معالج A19 وذاكرة رام أعلى

جميع طرازات iPhone 17 ستحصل على معالج آبل الجديد A19، بينما ستحصل طرازات Pro على المعالج المتطور A19 Pro، وستدعن ذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت لجميع الإصدارات، مع دعم لشبكة Wi-Fi 7 ووجود مودم C1 من آبل في طراز Air، بالإضافة إلى نظام تبريد محسن لطرازات Pro عبر غرفة تبخير

كاميرات محسنة وميزات جديدة للفيديو

ستحصل هواتف آبل القادمة على كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل لجميع الطرازات، بينما سيأتي طراز iPhone 17 Pro مزود بكاميرا تيليفوتو بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x، وستدعم إعدادات الكاميرا ميزة تصوير فيديو مزدوج بالكاميرتين الأمامية والخلفية قد تتوفر لطرازات Pro

البطارية وعمر الشحن

رغم التصميم الأنحف في iPhone 17 Air، تؤكد التسريبات أن عمر البطارية سيكون مشابها للجيل الحالي، بفضل استخدام مودم C1 وكثافة بطارية أعلى. 

لكن بعض التقارير تتوقع أن 40% من المستخدمين قد لا يكملون يوما كاملا من الاستخدام دون شحن.

كما تدرس آبل إدراج بطارية جديدة تعتمد على تقنية السيليكون-أنود من تطوير TDK لتحسين الأداء دون التضحية بالسعة، مع احتمالية طرح غطاء بطارية خارجي مخصص لطراز Air.

هل سترتفع الأسعار؟

تشير مصادر مثل "The Wall Street Journal" إلى أن آبل تدرس زيادة أسعار بعض الطرازات هذا العام، وربما تعزو ذلك إلى التكاليف الإضافية للتصميم والمكونات، وليس إلى الرسوم الجمركية. 

وقد يصل سعر iPhone 17 Air إلى 899 دولارا، وهو نفس سعر iPhone 16 Plus.
 

وفي حال إذا صحت التسريبات، فإن iPhone 17 سيقدم مزيجا مثيرا من التصميم الجديد، والأداء المحسن، والكاميرات المتطورة، والميزات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

ومع ذلك، فإن التنازلات في عمر البطارية، واحتمالات رفع الأسعار، وعودة الألمنيوم في الطرازات الاحترافية قد تثير بعض الجدل بين المستخدمين.

iPhone 17 آيفون 17 هواتف آيفون آبل موعد إطلاق iPhone 17

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