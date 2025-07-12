تسريبات: آيفون 17 برو يحصل على أكبر تغيير في التصميم

يبدو أن آبل تستعد هذا العام لإحداث أكبر تغيير في تصميم هواتف آيفون منذ سنوات، حيث تُظهر أحدث التسريبات أن هاتف iPhone 17 Pro سيأتي بتصميم خلفي جديد كليًا، يتضمن وحدة كاميرا ضخمة بارزة تشبه الرف، إلى جانب تعديلات طفيفة في تموضع شعار آبل.

تصميم خلفي ثوري ووحدة كاميرا بارزة

نُشرت التسريبات الجديدة عبر حساب المسرب الشهير Majin Bu على منصة X، وتستعرض صورًا تُظهر الجزء الخلفي والجانبي من ما يُعتقد أنه نموذج وهمي لهاتف iPhone 17 Pro.

ومن خلال طريقة حمل الشخص للهاتف (بأطراف الأصابع فقط، مما يدل على خفة وزنه)، يبدو أن الهاتف الظاهر في الصور هو نسخة تجريبية فارغة بدون أي مكونات إلكترونية داخلية، لكنها تعكس بدقة أبعاد الجهاز ومكان الأزرار.

ما يلفت الأنظار بشكل واضح هو وحدة الكاميرا الخلفية الجديدة، التي أصبحت أكثر بروزًا واتساعًا، بشكل جعل البعض يُطلق عليها "الواقي" أو "الفيزر".

رغم الشكل الجديد، إلا أن تموضع الكاميرات الثلاث الخلفية لم يتغير مقارنة بجهاز iPhone 16 Pro، وإنما التغيير يقتصر على التصميم الخارجي المحيط بها.

تموضع جديد لشعار آبل يثير الجدل

من التغييرات المثيرة أيضًا، تحريك شعار آبل ليصبح في منتصف الجزء السفلي من ظهر الهاتف، أسفل وحدة الكاميرا.

وعلى الرغم من أن هذا الموضع يبدو مقبولًا بصريًا على النموذج المعروض، إلا أن وضع غطاء MagSafe قد يؤدي إلى ظهور الشعار بشكل منحرف وغير متناسق.

هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها صور شبه واقعية للهاتف الجديد؛ فقد سبق أن نشر نفس المصدر صورًا لهاتف iPhone 17 Pro بلون أسود، تؤكد نفس ملامح التصميم الخلفي الجريء.

ماذا نعرف عن المواصفات حتى الآن؟

حتى الآن، لا تزال التفاصيل التقنية حول مواصفات iPhone 17 Pro محدودة. لكن وفقًا للمعلومات المتاحة، يُتوقع أن تستخدم آبل شاشات من شركة BOE الصينية لبعض طرازات iPhone 17، وخاصة تلك المخصصة للسوق الصينية.

كما تشير التسريبات إلى أن السلسلة الجديدة قد تأتي مع حواف شاشة أرق، إضافة إلى ترقية كبيرة في النسخ غير البرو عبر تقديم معدل تحديث 120 هرتز لأول مرة في الطرازات القياسية، فضلًا عن تحسينات على كاميرا السيلفي الأمامية.

موعد الإطلاق

من المتوقع أن تكشف آبل عن سلسلة iPhone 17 خلال حدثها السنوي في سبتمبر المقبل، لتدخل بذلك حقبة جديدة من التصميم قد تعيد رسم ملامح هواتف آيفون للسنوات القادمة.