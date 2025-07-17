العد التنازلي بدأ.. كل ما نعرفه عن سلسلة iPhone 17 قبل إطلاقها

مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 بعد أقل من شهرين، بدأت التسريبات تتكثف، كاشفة عن أبرز ما يمكن أن نتوقعه من أجهزة آبل الجديدة للعام 2025. وفيما يلي أهم الميزات المرتقبة، والمفاجآت المثيرة، وبعض التغييرات الأقل حماسة.

هواتف iPhone 17 تتميز بابتكارات لافتة



1. هاتف iPhone 17 Air فائق النحافة: واحد من أكثر الشائعات إثارة، إذ تشير التسريبات إلى تصميم جديد كليا هو الأول من نوعه منذ سنوات.

سيأتي هذا الهاتف بجسم فائق النحافة وخفيف الوزن، ما يجعله منافسا مباشرا لهواتف مثل Galaxy S25 Edge من سامسونج.

2. لون نحاسي براق: من المتوقع أن يأتي طراز iPhone 17 Pro بلون جديد يشبه البرتقالي النحاسي الهادئ، وهو لون مختلف وجريء لم تقدمه آبل من قبل.

3. كاميرا سيلفي بدقة 24 ميجابكسل: تحسينات ملحوظة في جودة الصور ومكالمات FaceTime، إذ يتوقع أن تأتي جميع طرازات iPhone 17 بهذه الكاميرا الجديدة.

5. زيادة في الذاكرة العشوائية: من المنتظر أن تحصل طرازات Pro وAir على 12 جيجابايت من الذاكرة، مقارنة بـ8 جيجابايت في الإصدارات السابقة، خطوة داعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والألعاب الثقيلة.

6. بطارية عملاقة في iPhone 17 Pro Max: بحسب الشائعات، سيأتي الهاتف بأكبر بطارية في تاريخ آيفون – بسعة تقارب 5000 مللي أمبير، لتتفوق على بطارية iPhone 16 Pro Max التي تدوم حتى 33 ساعة.

iPhone 17 Pro Max

تعديلات واعدة لهواتف iPhone 17



1.ألوان جديدة: تعود آبل إلى ألوان مبهجة في الإصدار القياسي، بألوان لم نرها منذ سنوات من بينها الأخضر والبنفسجي.

2. شاشة أكبر للإصدار القياسي: سيحصل هاتف iPhone 17 العادي على شاشة بقياس 6.3 بوصة، مساويا لحجم شاشة iPhone 17 Pro.

3. دعم تقنية ProMotion لكل الطرازات: ستزود آبل الشاشات بتردد 120هرتز قد تصبح متاحة في جميع طرازات iPhone 17، ما يرفع جودة العرض حتى في النسخ غير الاحترافية.

4. تصميم مزدوج الخامات في طرازات Pro: ستحمل خلفية الهاتف مزيجا من المعدن والزجاج، ما يعزز الصلابة ويقلل من احتمالات الكسر.

5. عدسة تيليفوتو بدقة 48 ميجابكسل: لمحبي التصوير بالتقريب، هذه الترقية مهمة في طراز Pro.

6. معالج A19 / A19 Pro جديد: كل الأجهزة ستحصل على شريحة A19 فائقة السرعة، مع نسخ Pro مزودة بمعالج A19 Pro.

7. تحسين تبريد المعالج: لتحسين الأداء وتقليل ارتفاع الحرارة أثناء المهام الثقيلة.

8. طلاء مضاد للانعكاس والخدوش: شاشة iPhone 17 Air وPro ستحصل على معالجة تجعلها أقل عرضة للخدوش وأكثر وضوحا تحت الإضاءة.

ميزات متوسطة تقدمها هواتف iPhone 17

1. شريط كاميرا أفقي خلفي: التصميم الجديد قد لا يروق للجميع، حيث يمتد الشريط عبر عرض الهاتف بالكامل، ما يزيد من بروز وحدة الكاميرا.

2. التخلي عن التيتانيوم لصالح الألمنيوم: بالرغم من أن الألمنيوم أخف، إلا أن استبداله بالتيتانيوم في طرازات Pro يعتبر خطوة للوراء في الفخامة.

3. مودم Apple C1 في iPhone 17 Air: هذا المودم قد لا يدعم أسرع شبكات mmWave 5G، مما يقلل من أداء الشبكة مقارنة بطرازات أخرى.

4. شعار آبل في مكان غريب: مع إعادة تصميم الواجهة الخلفية، قد ينقل شعار آبل للأسفل داخل حلقة MagSafe – تصميم لا يبدو محببا لدى الجميع.

5. رقاقة Wi-Fi 7 من آبل: تحسينات داخلية في الاتصال والأداء، لكنها تغييرات غير مرئية للمستخدم اليومي.

6. فتحة عدسة ميكانيكية: قد تتيح التحكم في كمية الضوء، لكن فائدتها العملية على هاتف ذكي لم تتضح بعد.

7. تصوير فيديو بدقة 8K: هي ميزة موجهة لفئة محدودة جدا، وتستهلك سعة تخزين ضخمة، وقد تتطلب تخزينا خارجيا.

ارتفاع أسعار هواتف iPhone 17

1. زيادة في الأسعار: بسبب الرسوم الجمركية وارتفاع التكاليف في الصين ودول أخرى، هناك احتمال كبير أن تشهد أسعار iPhone 17 ارتفاعا ملحوظا.

2. ألوان باهتة لـ iPhone 17 Air: الألوان المتوقعة أسود، أبيض، أزرق فاتح، وذهبي فاتح – خيارات توصف بأنها مملة.

3. كاميرا بعدسة واحدة في iPhone 17 Air: الاستغناء عن العدسة الواسعة يجعل الهاتف أقل تنوعا من حيث إمكانيات التصوير.

4. عمر بطارية أقل في Air: يأتي التصميم النحيف على حساب حجم البطارية، ما قد يؤدي إلى أداء أقل مقارنة بالطرازات الأخرى.

5. ذاكرة رام محدودة في الإصدار القياسي: بسعة 8 جيجابايت فقط في iPhone 17 الأساسي، وهو رقم قد يبدو محدودا في عصر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.