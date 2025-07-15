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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات جديدة تكشف تغييرات كبيرة في تصميم iPhone 17 Pro

iPhone
iPhone
احمد الشريف

مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة iPhone 17، بدأت التسريبات تتكاثر وتكشف عن تغييرات جوهرية قادمة، خصوصًا لطرازات iPhone 17 Pro وPro Max التي تستعد لنقلة تصميمية كبيرة. 

واحدة من أبرز هذه التغييرات هي بروز الكاميرا الخلفية الضخم، والذي يبدو أنه أجبر آبل على إعادة تموضع شعارها التقليدي.

الصور المسربة الجديدة تُظهر أغطية MagSafe الخاصة بطرازات iPhone 17، وتحديدًا الطرازات الاحترافية، حيث يظهر التصميم الجديد للحلقة المغناطيسية MagSafe بشكل غير مكتمل، مع وجود فجوة واضحة تُبرز موقع شعار آبل الجديد في منتصف الغطاء، وهو ما يختلف عن التصميم الدائري الكامل المستخدم حاليًا في هواتف آيفون السابقة.

السبب وراء هذا التغيير، حسب التسريبات، هو أن حجم وحدة الكاميرا الخلفية الجديدة في طرازات Pro أصبح كبيرًا جدًا، ما أجبر آبل على تحريك الشعار نحو الأسفل لتجنّب تغطيته بواسطة الغطاء. 

ومع أن هذا التصميم يبدو غريبًا في البداية، إلا أن المصادر تؤكد أنه خطوة مدروسة لتلائم التغيرات في التصميم العام.

كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل 

من ناحية المواصفات، تشير التسريبات إلى أن iPhone 17 Pro وPro Max سيحصلان على ترقية ضخمة في الكاميرا الخلفية، حيث ستستخدم آبل عدسة بيريسكوب جديدة بدقة 48 ميجابكسل، توفر تقريب بصري حتى 10x دون فقدان في الجودة، ما يعد نقلة نوعية في قدرات التصوير الليلي والتقريب البعيد.

أما الكاميرا الأمامية، فمن المتوقع أن تحصل جميع طرازات iPhone 17 على تحديث مهم، حيث ستتم مضاعفة دقتها من 12 ميجابكسل إلى 24 ميجابكسل، مما سيوفر صور سيلفي أكثر وضوحًا ومكالمات فيديو بجودة أعلى.

وهناك أيضًا احتمال كبير أن تدعم طرازات Pro تسجيل فيديو بدقة 8K، وهي ميزة طال انتظارها من قِبل صناع المحتوى والمصورين المحترفين، خاصة أنها متوفرة منذ فترة في هواتف أندرويد الرائدة مثل Galaxy S Ultra.

 

ذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت 

في ظل التركيز المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تكون طرازات iPhone 17 Pro وPro Max أول هواتف آيفون تأتي بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت، ما سيسهم في تحسين تجربة المستخدم بشكل عام، سواء في المهام المتعددة أو في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتزم آبل التوسع بها ضمن إطار Apple Intelligence.

ورغم أن هذه المعلومات ما زالت في إطار التسريبات، إلا أن مصادرها موثوقة ومعروفة بدقتها العالية. 

وإذا صحت هذه التفاصيل، فإن iPhone 17 Pro سيكون واحدًا من أقوى وأجرأ هواتف آبل من حيث التصميم والمواصفات منذ سنوات.

iPhone iPhone 17 Pro iPhone 17

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