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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

iPhone 17 Pro Max.. تغييرات كبيرة مرتقبة في التصميم والمواصفات

iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 في الأسواق العالمية قريبا، وسط ترقب واسع من المستخدمين، وخاصة للنسخة الأعلى iPhone 17 Pro Max، التي يتوقع أن تأتي بتحديثات كبيرة على مستوى التصميم والأداء والكاميرا وغيرها من المواصفات التقنية.

ورغم أن الإعلان الرسمي لم يتم بعد، تشير التسريبات إلى أن آبل تحضر لما يمكن وصفه بأكبر نقلة تصميمية في تاريخ سلسلة الآيفون منذ سنوات.

موعد الإطلاق المتوقع


وفقا لتقارير مسربة، سيتم الكشف عن سلسلة iPhone 17، بما فيها iPhone 17 Pro Max وiPhone 17 Air، في 8 سبتمبر، على أن تتوفر الأجهزة للشراء في 19 سبتمبر. ومع ذلك، لم تؤكد أبل هذه التواريخ رسميا حتى الآن.

تصميم جديد كليا

من أبرز التغييرات المتوقعة في iPhone 17 Pro Max، وجود وحدة كاميرا مستطيلة الشكل بدلا من الشكل المربع التقليدي، وقد تم نقل موقع الفلاش وLiDAR إلى الجانب الأيمن من الكاميرات، وسيحصل الهاتف على إطار مصنوع من الألمنيوم، في تخل واضح عن الإطار التيتانيومي المستخدم في الإصدارات السابقة.

شاشة ومواصفات محسنة

من المنتظر أن يأتي الهاتف بشاشة OLED بقياس 6.9 إنش تدعم تقنية ProMotion بمعدل تحديث عال، وسيعمل الجهاز بمعالج آبل الجديد A19 Pro، إلى جانب 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام.

كما تشير التسريبات إلى أن الجهاز سيحتوي على غرفة تبريد بالبخار لتحسين الأداء الحراري، إضافة إلى بطارية أكبر مقارنة بـ iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max

كاميرا احترافية بدقة عالية


سيضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، و48 ميجابكسل للعدسة الواسعة Ultrawide، و48 ميجابكسل للتقريب Telephoto، أما الكاميرا الأمامية، فيتوقع أن تتم ترقيتها إلى 24 ميجابكسل، لتمنح المستخدمين تجربة تصوير سيلفي أفضل من أي وقت مضى.

السعر المتوقع


من المرجح أن يطرح هاتف iPhone 17 Pro Max في السوق الهندية بسعر يقارب 164900 روبية، أي أعلى من سعر iPhone 16 Pro Max السابق 144900 روبية، أما في الأسواق العالمية، فيتوقع أن يكون السعر في فئة الهواتف الفاخرة المعتادة من آبل.

iPhone 17 Pro Max آبل سلسلة iPhone 17

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