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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث كبير قادم إلى واجهة Dynamic Island في سلسلة iPhone 17

iPhone 17
iPhone 17
احمد الشريف

مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة iPhone 17 في خريف هذا العام، وعلى الأرجح في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، بدأت التسريبات تتوالى حول التصميم والمواصفات المنتظرة.

 ومن بين أبرز ما يتم تداوله مؤخرًا هو نية آبل إجراء تغييرات كبيرة على واجهة Dynamic Island، وهي الميزة التي ظهرت لأول مرة في iPhone 14 Pro عام 2022 لتحل محل النتوء التقليدي (notch) الذي طالما ارتبط بهواتف آيفون.

في تقارير سابقة هذا الشهر، تم الحديث عن تحديثات مرتقبة لواجهة Dynamic Island مع سلسلة iPhone 17، لكن لم تُكشف تفاصيل دقيقة في حينها.

 الآن، المسرّب "Majin Bu" – وهو اسم جديد نسبيًا في ساحة التسريبات التقنية – عاد ليؤكد هذه المعلومات في مقابلة صحفية، مشيرًا إلى أن آبل تخطط لتحويل Dynamic Island إلى عنصر أساسي وأكثر تكاملًا في تجربة استخدام الآيفون خلال السنوات القادمة.

وظائف أكثر.. تكامل أعمق

حسب ما أشار إليه "Bu"، فإن التحديثات القادمة قد لا تكون فقط على مستوى التصميم البرمجي، بل قد تشمل تغييرات في طريقة تفاعل المستخدم مع هذه الواجهة، ما يجعل Dynamic Island أكثر من مجرد أداة عرض للإشعارات، بل جزءًا ديناميكيًا من نظام التشغيل نفسه.

في الوقت الراهن، توفر Dynamic Island ميزات مفيدة على شاشة القفل، مثل عرض المؤقت والمكالمات الجارية وتشغيل الموسيقى، ويبدو أن آبل تخطط لتوسيع هذه القدرات بشكل كبير.

سامسونج ترد بـ Now Bar وآبل تنقل شعارها في الخلف

ما يعزز أهمية هذه الميزة هو قيام سامسونج نفسها باستنساخ مفهوم مشابه ضمن واجهة Galaxy 2025 القادمة، عبر ما يُعرف بـ "Now Bar"، وهو ما يؤكد نجاح فكرة Dynamic Island وانتشارها كمفهوم في عالم الهواتف الذكية.

من جهة أخرى، "Majin Bu" لم يكتفِ بتسريبات الواجهة، بل نشر العديد من الصور والنماذج التخيلية التي تُظهر تصميمًا جديدًا لهواتف iPhone 17، يتضمن وحدة كاميرا أكبر بارزة، وشعار آبل تم نقله إلى موضع مختلف على الجهة الخلفية.

انتظار الإعلان الرسمي في سبتمبر

رغم كثافة التسريبات، تبقى آبل كعادتها شديدة السرية، ولا شيء مؤكد حتى اللحظة. 

لكن إذا صدقت التوقعات، فإننا أمام تحديث جذري في تصميم وتجربة الاستخدام في سلسلة iPhone 17، يبدأ من Dynamic Island وينتهي بإعادة ترتيب عناصر الجهاز من الخلف.

ويبقى السؤال: هل تنجح آبل في تحويل Dynamic Island إلى محور تفاعلي ذكي أم ستبقى مجرد حيلة تصميمية ذكية؟ سنكتشف ذلك في مؤتمر سبتمبر المقبل.

iPhone 17 iPhone 14 Pro iPhone

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