تسريبات تكشف عن تغييرات في ألوان iPhone 17 Pro ونقل لون جديد إلى إصدار Air

في خطوة غير متوقعة، كشف تقرير جديد أن شركة Apple قررت إلغاء اللون الأزرق السماوي “Sky Blue” من مجموعة ألوان iPhone 17 Pro المنتظرة، ومنحه بدلاً من ذلك إلى الإصدار الجديد iPhone 17 Air، الذي سيحل محل طراز Plus في تشكيلة آيفون لهذا العام.

الألوان المتوقعة لطرازات iPhone 17 Pro

وفقًا للتقارير السابقة، كانت الألوان المقترحة لطرازات Pro تشمل، الأسود والرمادي و الفضي و الأزرق الداكن و البرتقالي.

وعلى الرغم من أن اللون البرتقالي سيظل ضمن المجموعة كخيار جريء وجديد، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن اللون "Sky Blue" قد أُلغي من الطرازات الراقية لصالح هاتف iPhone 17 Air.

صورة مسربة تدعم التسريبات

وقد تم دعم هذه المزاعم بصورة مسربة لحلقات الكاميرا الخاصة بـ iPhone 17 Air، والتي تُظهر بوضوح حلقة كاميرا بلون أزرق فاتح تتطابق مع لون الهيكل، إلى جانب حلقات بلون أخضر وبنفسجي، مما يشير إلى أن هذه الألوان ستتوفر على الأغلب في هذا الطراز الجديد.

iPhone 17 Air: تصميم أنيق على حساب البطارية

من المتوقع أن يأتي iPhone 17 Air بتصميم أنحف يشبه إلى حد كبير هواتف Pixel من Google، خاصة من ناحية وحدة الكاميرا الأفقية الرفيعة، مما يجعله أقرب إلى هاتف Pixel 8 Pro بلون “Bay” الأزرق.

ولكن رغم الجاذبية الجمالية، تواجه Apple تحديًا أكبر، وهو إقناع المستخدمين بشراء هاتف ببطارية صغيرة.

فبحسب التقارير، فإن Air سيأتي بسعة بطارية صغيرة جدًا تبلغ 2800 مللي أمبير فقط، وهي أقل حتى من بطارية Galaxy S25 Edge التي تأتي بسعة 3900 مللي أمبير داخل هيكل بسماكة 5.8 مم فقط.

اللون البنفسجي قد ينقذ الموقف؟

وفي حين أن Apple تراهن جزئيًا على الألوان الجديدة لجذب المستهلكين، إلا أن النجاح التجاري لـ iPhone 17 Air ما يزال محل شك، خصوصًا مع تجارب Apple السابقة مع هواتف مثل iPhone mini وPlus التي لم تلقَ نجاحًا يُذكر.

رغم ذلك، فإن اللون البنفسجي الجديد الذي يُشاع إطلاقه لطرازات iPhone 17 قد يمثل خيارًا مغريًا لعشاق الألوان المميزة، وقد يسهم في تعزيز جاذبية الأجهزة في الأسواق.