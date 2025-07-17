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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| تسريبات iPhone 17.. ميتا تشدد الإجراءات ضد المنشورات "غير الأصلية"

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

صراع القيادة في آبل.. هل اقتربت نهاية عهد تيم كوك؟

بدأت شركة آبل تنفيذ واحدة من أوسع عمليات إعادة الهيكلة الإدارية في تاريخها، وذلك بعد إعلان مدير العمليات جيف ويليامز، الرجل الثاني بعد تيم كوك، عن خططه للتقاعد في وقت لاحق من هذا العام.

مايكروسوفت تزود Windows 11 بميزات غير مسبوقة

تقترب شركة مايكروسوفت من الاحتفال بالذكرى الرابعة لإطلاق نظام التشغيل Windows 11، والذي يعمل حاليا على مئات الملايين من الحواسيب حول العالم.

تجربة موحدة بين الهاتف واللابتوب.. جوجل تمهد لدمج أنظمتها

تعمل شركة جوجل على خطوة كبيرة قد تغير تجربة المستخدمين بشكل جذري، إذ تخطط لدمج نظامي التشغيل أندرويد وChromeOS في منصة واحدة موحدة، تهدف إلى توفير تجربة أكثر سلاسة وانسيابية بين الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة.

Grok يقدم ربوتات مثيرة للجدل.. إكس تطلق تطورا جريئا في عالم الذكاء الاصطناعي

زودت منصة إكس التي يمتلكها إيلون ماسك، روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي جروك Grok، شخصية مرافقين متحركة للمشتركين المدفوعين، في خطوة كبيرة بعد الجدل الأخير حول المحتوى المعادي للسامية.

لمنافسة آبل وميتا.. بايت دانس تعمل على نظارات واقع مختلط جديدة

أفادت تقارير بأن شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك TikTok، تعمل حاليا على تطوير زوج من نظارات الواقع المختلط XR، تحت اسم الرمز Swan، والتي تم تطويرها بواسطة قسمها Pico.

تسريبات iPhone 17 تكشف أكبر قفزة منذ سنوات في هواتف آبل

مع انتهاء مؤتمر آبل للمطورين WWDC وصدور النسخة التجريبية العامة من iOS 26، بدأت الترقبات تتصاعد حول الجيل الجديد من هواتف آيفون، والمتوقع الإعلان عنها في سبتمبر المقبل، وتشير التسريبات إلى أن سلسلة iPhone 17 ستكون من أكبر الترقيات التي تقدمها آبل منذ سنوات.

ميتا تشدد الإجراءات ضد المنشورات "غير الأصلية" على فيسبوك

أعلنت شركة “ميتا” عن اتخاذها خطوات صارمة ضد المنشورات “غير الأصلية” على فيسبوك، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأصالة في المحتوى على منصتها وتحسين تجربة المحتوى الأصلي.

وداعا لنفاد البطارية.. مايكروسوفت تقدم ميزة ذكية في ويندوز 11

 

بدأت شركة مايكروسوفت في اختبار ميزة جديدة ضمن نظام التشغيل ويندوز 11 تهدف إلى تحسين عمر البطارية على أجهزة الحاسوب المحمولة. 

اكتشاف العالم عبر NotebookLM.. جوجل تطلق دفاتر ملاحظات ذكية لتعلم أكثر متعة وتفاعلا

قررت شركة جوجل أخذ زمام المبادرة بعدما طال انتظار مستخدمي NotebookLM لإنشاء موارد تعليمية رائعة بأنفسهم، وأنتجت سلسلة من دفاتر الملاحظات المنسقة بعناية من مؤلفين وباحثين ومنشورات ومؤسسات غير ربحية مرموقة، مثل The Economist وذا أتلانتك.

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