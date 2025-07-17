قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا .. حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات العنيفة في السويداء
آيات وأدعية تحصين النفس من شرور الشياطين.. رددها بعد صلاة الفجر
الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة
وداعا لنفاد البطارية.. مايكروسوفت تقدم ميزة ذكية في ويندوز 11
إسرائيل تلوّح بتوسيع هجومها على غزة وتهدد بالتصعيد .. تفاصيل
رد غاضب.. الخطيب يرفض مقابلة وسام أبو علي
عراقجي يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا ويطالب بتحرك دولي
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالرصاص والشوم في البلينا بسوهاج
إجازة 23 يوليو 2025 .. الموعد الرسمي وعدد الأيام
ما هي الأمنية التي يتمناها الميت لو عاد للحياة الدنيا؟
ماذا بينك وبين الله.. أقباط ومسلمو بورسعيد يودعون الكابتن ميمي عبد الرازق
كردستان العراق .. انفجار يهزّ أربيل جراء سقوط طائرة مسيّرة مفخخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا لنفاد البطارية.. مايكروسوفت تقدم ميزة ذكية في ويندوز 11

ويندوز 11
ويندوز 11
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة مايكروسوفت في اختبار ميزة جديدة ضمن نظام التشغيل ويندوز 11 تهدف إلى تحسين عمر البطارية على أجهزة الحاسوب المحمولة. 

تعرف ميزة مايكروسوفت الجديدة باسم “موفر الطاقة التكيفي” Adaptive Energy Saver، وتعمل بشكل مختلف عن ميزة توفير الطاقة التقليدية.

بدلا من الاعتماد فقط على نسبة البطارية المتبقية، تقوم هذه الميزة بتفعيل أو تعطيل وضع توفير الطاقة بشكل ذكي اعتمادا على استخدام الجهاز وظروف العمل. 

وتهدف مايكروسوفت من خلال هذه الخطوة إلى توفير تجربة استخدام أكثر كفاءة دون التأثير على الأداء أو سطوع الشاشة.

الميزة حاليا قيد الاختبار في قناة Canary الخاصة بمطوري ويندوز، وهي المرحلة الأولى من التجريب قبل تعميم الميزة في التحديثات الرسمية. 

وتتوفر فقط لأجهزة اللابتوب، حيث إنها مخصصة للأجهزة التي تعمل بالبطارية، على عكس ميزة توفير الطاقة الحالية التي تعمل على الحواسيب المكتبية والمحمولة.

وعلى عكس وضع توفير الطاقة التقليدي الذي يقوم بخفض سطوع الشاشة وتقييد بعض المهام الخلفية، فإن الوضع التكيفي لا يؤثر على سطوع الشاشة، ما يمنح المستخدم تجربة أكثر سلاسة أثناء الاستخدام اليومي.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل مايكروسوفت على تعديل موقع مؤشرات الصوت والسطوع على الشاشة، بحيث يمكن للمستخدمين اختيار ظهورها في أعلى يسار الشاشة أو في المنتصف العلوي، بدلا من موقعها السابق في الأسفل.

ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة أن تطبيقات أوفيس على نظام ويندوز 10 ستتوقف عن تلقي التحديثات العادية للمستخدمين الأفراد والعائلات بعد أغسطس 2026، مع استمرار التحديثات الأمنية فقط حتى عام 2028.

وفي سياق متصل، أعلنت مايكروسوفت، عن تمديد برنامج التحديثات الأمنية الممتدة ESU، لنظام التشغيل "ويندوز 10" لمدة عام إضافي، وذلك ضمن خيارات متعددة للمستخدمين تشمل دفع رسوم رمزية قدرها 30 دولارا أو مزامنة إعدادات الجهاز مع السحابة مجانا.

وتأتي هذه الخطوة قبيل الموعد النهائي الذي حددته مايكروسوفت في 14 أكتوبر 2025، حيث تعتزم رسميا إيقاف دعم "ويندوز 10" والتوقف عن إرسال التحديثات الأمنية للأجهزة التي تعمل به، يذكر أن هذا النظام أطلق لأول مرة في يوليو 2015.

مايكروسوفت ويندوز 11 عمر البطارية توفير الطاقة موفر الطاقة التكيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

ميمي عبدالرازق

يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

مجلس الوزراء

12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

بـ62 جنيه شهريًا.. إجراءات وشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

منى زكي

إلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه بسبب شقة في المهندسين

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

ترشيحاتنا

محمد شكري

محمد شكري: سعيد بالعودة للأهلي.. وجاهز لكل التحديات والمنافسة صعبة

أحمد ربيع

أمير هشام: أحمد ربيع غاب عن مران البنك الأهلي لهذا السبب

الزمالك

الزمالك يُنهي 4 صفقات رسمية ويستعد للمزيد

بالصور

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الزبادى اليونانى

لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد