وداعا لنفاد البطارية.. مايكروسوفت تقدم ميزة ذكية في ويندوز 11

بدأت شركة مايكروسوفت في اختبار ميزة جديدة ضمن نظام التشغيل ويندوز 11 تهدف إلى تحسين عمر البطارية على أجهزة الحاسوب المحمولة.

تعرف ميزة مايكروسوفت الجديدة باسم “موفر الطاقة التكيفي” Adaptive Energy Saver، وتعمل بشكل مختلف عن ميزة توفير الطاقة التقليدية.

بدلا من الاعتماد فقط على نسبة البطارية المتبقية، تقوم هذه الميزة بتفعيل أو تعطيل وضع توفير الطاقة بشكل ذكي اعتمادا على استخدام الجهاز وظروف العمل.

وتهدف مايكروسوفت من خلال هذه الخطوة إلى توفير تجربة استخدام أكثر كفاءة دون التأثير على الأداء أو سطوع الشاشة.

الميزة حاليا قيد الاختبار في قناة Canary الخاصة بمطوري ويندوز، وهي المرحلة الأولى من التجريب قبل تعميم الميزة في التحديثات الرسمية.

وتتوفر فقط لأجهزة اللابتوب، حيث إنها مخصصة للأجهزة التي تعمل بالبطارية، على عكس ميزة توفير الطاقة الحالية التي تعمل على الحواسيب المكتبية والمحمولة.

وعلى عكس وضع توفير الطاقة التقليدي الذي يقوم بخفض سطوع الشاشة وتقييد بعض المهام الخلفية، فإن الوضع التكيفي لا يؤثر على سطوع الشاشة، ما يمنح المستخدم تجربة أكثر سلاسة أثناء الاستخدام اليومي.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل مايكروسوفت على تعديل موقع مؤشرات الصوت والسطوع على الشاشة، بحيث يمكن للمستخدمين اختيار ظهورها في أعلى يسار الشاشة أو في المنتصف العلوي، بدلا من موقعها السابق في الأسفل.

ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة أن تطبيقات أوفيس على نظام ويندوز 10 ستتوقف عن تلقي التحديثات العادية للمستخدمين الأفراد والعائلات بعد أغسطس 2026، مع استمرار التحديثات الأمنية فقط حتى عام 2028.

وفي سياق متصل، أعلنت مايكروسوفت، عن تمديد برنامج التحديثات الأمنية الممتدة ESU، لنظام التشغيل "ويندوز 10" لمدة عام إضافي، وذلك ضمن خيارات متعددة للمستخدمين تشمل دفع رسوم رمزية قدرها 30 دولارا أو مزامنة إعدادات الجهاز مع السحابة مجانا.

وتأتي هذه الخطوة قبيل الموعد النهائي الذي حددته مايكروسوفت في 14 أكتوبر 2025، حيث تعتزم رسميا إيقاف دعم "ويندوز 10" والتوقف عن إرسال التحديثات الأمنية للأجهزة التي تعمل به، يذكر أن هذا النظام أطلق لأول مرة في يوليو 2015.