بعد 40 عاما.. مايكروسوفت تستبدل شاشة الموت الزرقاء بلون جديد في ويندوز

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن تغيير طال انتظاره في تجربة مستخدمي نظام ويندوز "الشاشة الزرقاء للموت" BSOD، التي تظهر عند حدوث أعطال حرجة في النظام، ستحصل على ترقية بعد 40 عاما من إطلاقها، حيث سيتم استبدال اللون الأزرق الشهير بلون أسود، في خطوة تتماشى مع الهوية التصميمية الجديدة لنظام Windows 11.

وأشارت مايكروسوفت في وقت سابق إلى أنها "تستعرض واجهة مستخدم جديدة وأكثر بساطة لعمليات إعادة التشغيل غير المتوقعة، تتماشى بشكل أفضل مع فلسفة تصميم ويندوز 11"، ومن المقرر أن تبدأ هذه التغييرات بالظهور تدريجيا على الشاشات المتأثرة خلال الأشهر المقبلة.

توديع الشاشة الزرقاء ومرحبا بالسوداء



تعد شاشة الخطأ BSOD واحدة من أكثر رموز الحوسبة شهرة، حتى لمن لم يسبق له استخدام ويندوز، وعلى الرغم من أن ظهورها غالبا ما يعني حدوث مشكلة خطيرة، فإن التصميم الكلاسيكي ظل ثابتا لعقود.

تتخلى النسخة الجديدة عن اللون الأزرق، وكذلك عن رمز الوجه العابس الشهير، وتقدم بدلا منه رسالة بسيطة بخلفية خضراء أو سوداء وفقا للإصدار، تخبر المستخدم: “واجه جهازك مشكلة ويجب إعادة تشغيله”.



كما تم نقل رمز الخطأ إلى أسفل الشاشة في التصميم الجديد، لتسهيل قراءته.

ويعتقد أن موجة الغضب التي صاحبت خطأ التحديث المرتبط بمنصة CrowdStrike، والذي تسبب في أعطال واسعة حول العالم، دفعت مايكروسوفت إلى إعادة التفكير في طريقة عرض رسالة الخطأ، التغيير في اللون ونص الرسالة قد يعكسان رغبة الشركة في تقديم تجربة أكثر وضوحا واحترافية للمستخدمين.

متى سيتوفر التصميم الجديد؟



أكدت مايكروسوفت أن اللون الأسود الجديد لشاشة BSOD، إلى جانب التعديلات على واجهة المستخدم، سيبدأ بالوصول إلى أجهزة ويندوز التي تعمل بنظام Windows 11 الإصدار 24H2، وذلك في صيف هذا العام.

بعد مرور أربعة عقود على ظهور هذه الرسالة لأول مرة في نظام Windows 1.0، يبدو أن الوقت قد حان لتغيير شكل النهاية المؤقتة للنظام، تماما كما حصل تطبيق "المفكرة" على تحديث حديث، فإن BSOD تحصل أخيرا على مظهر جديد يتماشى مع مستقبل ويندوز.