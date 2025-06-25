قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
روبوت ذكي يستقبل وزير الأوقاف بمسجد الحسين قبل انطلاق احتفال العام الهجري الجديد.. صور
يحمي من الإجهاد الحراري وحصوات الكلى.. 7 فوائد لتناول البوتاسيوم يوميا
البريد المصري يعلن عن توقف مؤقت للأنظمة المالية غدا .. لهذا السبب
ما يحدث كارثة إنسانية.. أردوغان يدعو إسرائيل للتراجع وفتح معابر غزة
انتهاء أزمة الغاز .. استئناف إمداد المصانع بعد توقف أسبوعين
قبل إيقاف الدعم رسميا.. مايكروسوفت تنقذ ويندوز 10 مؤقتا
الحكومة: ضخ الغاز خلال أيام قليلة ولن يحدث تخفيف الأحمال
فرصة قوية للهلال السعودي للتواجد في دور الـ 16 بكأس العالم للأندية
حجز محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة للحكم
إيران تعلن وفاة قائد مقر خاتم الأنبياء متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية
رونالدو يقترب من تجديد عقده مع النصر حتى 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل إيقاف الدعم رسميا.. مايكروسوفت تنقذ ويندوز 10 مؤقتا

ويندوز
ويندوز
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن تمديد برنامج التحديثات الأمنية الممتدة ESU، لنظام التشغيل "ويندوز 10" لمدة عام إضافي، وذلك ضمن خيارات متعددة للمستخدمين تشمل دفع رسوم رمزية قدرها 30 دولارا أو مزامنة إعدادات الجهاز مع السحابة مجانا.

وتأتي هذه الخطوة قبيل الموعد النهائي الذي حددته مايكروسوفت في 14 أكتوبر 2025، حيث تعتزم رسميا إيقاف دعم "ويندوز 10" والتوقف عن إرسال التحديثات الأمنية للأجهزة التي تعمل به، يذكر أن هذا النظام أطلق لأول مرة في يوليو 2015.

مايكروسوفت تمدد دعم "ويندوز 10" الأمني لعام إضافي 

وصفت مايكروسوفت برنامج ESU بأنه "خيار الملاذ الأخير" للعملاء الذين لا يزالون يعتمدون على برمجيات قديمة من مايكروسوفت انتهى دعمها الرسمي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مؤقتة لتسهيل الانتقال إلى إصدارات أحدث مدعومة.

وبحسب مايكروسوفت، يمكن للمستخدمين الاشتراك في البرنامج مباشرة من خلال أداة "معالج التسجيل" الجديدة داخل تطبيق الإعدادات في ويندوز 10، والتي توفر 3 خيارات:

- استخدام ميزة Windows Backup لمزامنة الإعدادات مع السحابة (مجانا).

- استخدام 1000 نقطة من مكافآت مايكروسوفت (مجانا).

- دفع 30 دولارا (قد تختلف الأسعار حسب الدولة).

وبمجرد اختيار أحد هذه الخيارات، يتم تسجيل الجهاز تلقائيا في البرنامج، ويستمر الدعم الأمني الممتد من 15 أكتوبر 2025 حتى 13 أكتوبر 2026.

ويتوفر حاليا، معالج التسجيل في "برنامج Windows Insider" التجريبي، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه رسميا لمستخدمي ويندوز 10 خلال شهر يوليو المقبل، مع توسع إضافي في الإتاحة بحلول منتصف أغسطس.

جدير بالذكر أن هذا الدعم الممتد لا يشمل تحديثات الميزات أو التحديثات غير الأمنية أو تغييرات التصميم، كما يشترط الاشتراك في حساب مايكروسوفت للاستفادة من مزايا Windows Backup أو برنامج المكافآت، في حال لم يكن لدى المستخدم حساب بالفعل.

وقالت مايكروسوفت: “الأفراد أو المؤسسات التي تختار الاستمرار في استخدام ويندوز 10 بعد انتهاء الدعم الرسمي سيكون لديهم خيار الاشتراك في برنامج ESU المدفوع، والذي يضمن استمرار تلقي التحديثات الأمنية الضرورية والهامة سنويا”.

مايكروسوفت ويندوز 10 Windows 10 التحديثات الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الرئيسان السيسي

اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

المؤتمر العربى

اختتام المؤتمر العربى ال20 لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية

فتاة - أرشيفية

يشاهدها أثناء الاستحمام.. القبض على شاب خدش براءة ابنته في المرج

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 57 متهما بخلية الشروق "

بالصور

لغذاء صحى.. دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز

دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

طريقة السلطة المكسيكية الباردة

طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة

جماهير بورتو البرتغالي تهاجم اللاعبين بعد العودة من كأس العالم للأندية

جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي

فيديو

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد