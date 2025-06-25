قبل إيقاف الدعم رسميا.. مايكروسوفت تنقذ ويندوز 10 مؤقتا

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن تمديد برنامج التحديثات الأمنية الممتدة ESU، لنظام التشغيل "ويندوز 10" لمدة عام إضافي، وذلك ضمن خيارات متعددة للمستخدمين تشمل دفع رسوم رمزية قدرها 30 دولارا أو مزامنة إعدادات الجهاز مع السحابة مجانا.

وتأتي هذه الخطوة قبيل الموعد النهائي الذي حددته مايكروسوفت في 14 أكتوبر 2025، حيث تعتزم رسميا إيقاف دعم "ويندوز 10" والتوقف عن إرسال التحديثات الأمنية للأجهزة التي تعمل به، يذكر أن هذا النظام أطلق لأول مرة في يوليو 2015.

مايكروسوفت تمدد دعم "ويندوز 10" الأمني لعام إضافي

وصفت مايكروسوفت برنامج ESU بأنه "خيار الملاذ الأخير" للعملاء الذين لا يزالون يعتمدون على برمجيات قديمة من مايكروسوفت انتهى دعمها الرسمي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مؤقتة لتسهيل الانتقال إلى إصدارات أحدث مدعومة.

وبحسب مايكروسوفت، يمكن للمستخدمين الاشتراك في البرنامج مباشرة من خلال أداة "معالج التسجيل" الجديدة داخل تطبيق الإعدادات في ويندوز 10، والتي توفر 3 خيارات:

- استخدام ميزة Windows Backup لمزامنة الإعدادات مع السحابة (مجانا).

- استخدام 1000 نقطة من مكافآت مايكروسوفت (مجانا).

- دفع 30 دولارا (قد تختلف الأسعار حسب الدولة).

وبمجرد اختيار أحد هذه الخيارات، يتم تسجيل الجهاز تلقائيا في البرنامج، ويستمر الدعم الأمني الممتد من 15 أكتوبر 2025 حتى 13 أكتوبر 2026.

ويتوفر حاليا، معالج التسجيل في "برنامج Windows Insider" التجريبي، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه رسميا لمستخدمي ويندوز 10 خلال شهر يوليو المقبل، مع توسع إضافي في الإتاحة بحلول منتصف أغسطس.

جدير بالذكر أن هذا الدعم الممتد لا يشمل تحديثات الميزات أو التحديثات غير الأمنية أو تغييرات التصميم، كما يشترط الاشتراك في حساب مايكروسوفت للاستفادة من مزايا Windows Backup أو برنامج المكافآت، في حال لم يكن لدى المستخدم حساب بالفعل.

وقالت مايكروسوفت: “الأفراد أو المؤسسات التي تختار الاستمرار في استخدام ويندوز 10 بعد انتهاء الدعم الرسمي سيكون لديهم خيار الاشتراك في برنامج ESU المدفوع، والذي يضمن استمرار تلقي التحديثات الأمنية الضرورية والهامة سنويا”.