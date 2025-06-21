واجه مستخدمو نظام ويندوز خلال الأيام الماضية مشكلة غريبة تمثلت في تعطل متصفح جوجل كروم Google Chrome وعدم قدرته على التشغيل، وذلك بسبب خلل في ميزة Family Safety من مايكروسوفت، التي تستخدم عادة من قبل الآباء والمدارس للتحكم الأبوي وتصفية المحتوى.

وبحسب ما ذكره موقع “theverge” التقني، ظهرت أولى الشكاوى حين أبلغ عدد من المستخدمين عن إغلاق كروم بشكل تلقائي أو فشله في التشغيل كليا.

⁠خلل من مايكروسوفت يمنع تشغيل متصفح كروم في ويندوز

وبحسب إلين تي، مديرة الدعم الفني لمتصفح كروم، فإن التحقيقات كشفت أن سبب المشكلة يعود إلى خلل في Family Safety يؤدي إلى منع متصفح كروم من العمل في بعض الحالات عند تفعيل الميزة.

المثير أن المتصفحات الأخرى مثل Firefox وOpera لم تتأثر بهذا الخلل، فيما لجأ بعض المستخدمين إلى حلول مؤقتة مثل إعادة تسمية ملف التشغيل "Chrome.exe" إلى "Chrome1.exe"، وهو ما سمح بفتح المتصفح دون مشاكل.

كما يمكن لمن يستخدمون Family Safety ضمن اشتراك Microsoft 365 تعطيل خيار "تصفية المواقع غير المناسبة" لتجاوز المشكلة، لكن هذا الإجراء يعطل دور الرقابة الأبوية ويتيح الوصول غير المقيد لجميع المواقع، ما يطرح إشكاليات أمنية خاصة بالنسبة للأطفال.

حتى الآن، لم تصدر مايكروسوفت أي بيان رسمي أو تحديث لحل الخلل، رغم مضي أكثر من أسبوعين على ظهوره، وكتب أحد مهندسي مشروع Chromium في منتدى التتبع الخاص بالأخطاء بتاريخ 10 يونيو قائلا: “لم نتلق أي إشعار من مايكروسوفت حول طرح تحديث لحل المشكلة، ورغم أنهم يقدمون بعض الإرشادات للمستخدمين المتضررين، إلا أن ذلك لا يبدو كافيا أو واسع الأثر”.

وفي حين يرجح الخبراء أن العطل ناجم عن "خطأ غير مقصود"، إلا أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث اتهمت مايكروسوفت مرارا بمحاولة دفع المستخدمين بعيدا عن متصفح كروم وتشجيعهم على استخدام متصفحها Edge عبر رسائل مزعجة، ونتائج بحث مضللة في Bing، وحتى نوافذ منبثقة تشبه البرمجيات الخبيثة.