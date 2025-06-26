زوبعة تسريحات تضرب مايكروسوفت.. عاصفة تهدد Xbox وفرق المبيعات

تستعد شركة مايكروسوفت Microsoft، الأسبوع المقبل لإجراء موجة جديدة وكبيرة من تخفيضات الوظائف، حيث من المتوقع أن يتحمل قسم Xbox وفرق المبيعات العالمية النصيب الأكبر منها.

مايكروسوفت تستعد لجولة جديدة من تسريحات العمال

ووفقا لتقارير "بلومبرج"، ستطال هذه التخفيضات آلاف الموظفين، وتأتي ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تتزامن مع نهاية السنة المالية للشركة في 30 يونيو 2025.

هذه ستكون المرة الرابعة التي تشهد فيها وحدة Xbox تسريحات ضخمة خلال 18 شهرا فقط، حيث يستعد المديرون داخليا لجولة وصفوها بـ “الكبيرة” من التخفيضات.

Xbox تحت المجهر بعد صفقة أكتيفجن بليزارد

كان قسم Xbox يعتبر سابقا محرك نمو رئيسيا لـ مايكروسوفت، لكنه بات الآن تحت ضغط متزايد، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على شركة أكتيفجن بليزارد Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار عام 2023، تغيرت توقعات المستثمرين، وزاد الضغط على تحقيق الأرباح.

وكانت الشركة قد بدأت بالفعل في خفض التكاليف بشكل واسع، إذ قامت في يناير 2024 بتسريح 1900 موظف في قسم الألعاب، ثم أضافت 650 تخفيضا في سبتمبر، مع إغلاق عدة استوديوهات بارزة مثل Tango Gameworks منتج Hi-Fi Rush وArkane Austin صانعي Redfall.

وتحتسب الجولة الأخيرة من التخفيضات ليست فقط لتقليل التكاليف، بل أيضا للتحضير لجيل جديد من أجهزة Xbox، وأفادت تقارير بأن مايكروسوفت تعيد هيكلة توزيع Xbox في وسط أوروبا، مع إغلاق بعض العمليات بالكامل.

المبيعات والتسويق في مرمى التخفيضات

من المتوقع أن تتعرض فرق المبيعات والتسويق، وهي من أكبر أقسام مايكروسوفت التي تضم حوالي 45000 موظف، لأكبر قدر من التخفيضات، وجاء هذا بعد أن تم تسريح 6000 موظف في مايو، يليها 300 موظف آخرين في الفترة التالية.

يعد الهدف الأساسي من هذه التخفيضات هو تبسيط هيكل الإدارة وتقليل التكاليف الإدارية، حيث أعلنت الشركة سابقا عن خطة لحذف حوالي 3% من إجمالي موظفيها البالغ عددهم 228000 موظف خلال العام.

حتى الآن، لم تصدر مايكروسوفت أي تعليق رسمي بشأن هذه التسريحات.

استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي تدفع لتغييرات استراتيجية

لا تأتي هذه التحولات في مايكروسوفت دون خلفية، إذ تستثمر الشركة بشكل هائل في مجال الذكاء الاصطناعي، مع ميزانية تصل إلى 80 مليار دولار مخصصة لمراكز البيانات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنة المالية الحالية.

لذلك، تعطى الأولوية لتوظيف المهندسين والخبراء الفنيين على حساب الوظائف الإدارية والتقليدية، وتهدف الشركة من خلال هذه التخفيضات إلى "تعزيز القدرات الهندسية على حساب الأدوار الإدارية".

عالم التقنية في تحول جذري

رغم أن حجم تسريحات Xbox ملفت، إلا أنها جزء من تحول أوسع في قطاع التكنولوجيا، حيث لم تعد الكفاءة تقاس بعدد الموظفين، بل بسرعة وجودة الابتكار باستخدام الأدوات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة للعاملين في مجالي الألعاب أو المبيعات التقنية، المشهد يتغير بسرعة كبيرة، ومن غير المتوقع أن تتوقف هذه التحولات في المستقبل القريب.

موجة تسريحات عريضة تضرب قطاع التقنية

مايكروسوفت ليست وحدها في هذا المسار، إذ شهدت صناعة التقنية حتى الآن تسريح أكثر من 61000 موظف في 2025 بسبب تباطؤ النمو، ضغوط التضخم، وصعود الذكاء الاصطناعي الذي يغير قواعد اللعبة.

على سبيل المثال، قامت جوجل بتسريح مئات الموظفين من فرق أندرويد وPixel وكروم، في ظل إعادة هيكلة وحدات العمل، كما أطلقت برنامج خروج طوعي للموظفين الكبار مع تعويضات مغرية.

أما أمازون، فقد خفضت حوالي 100 وظيفة من فرق الأجهزة والخدمات مثل Alexa وKindle.

وفي جانب آخر، استبدلت شركة IBM العديد من وظائف الموارد البشرية بالذكاء الاصطناعي، حيث تمت إزالة حوالي 8000 وظيفة بعد إدخال أدوات أتمتة لتلك المهام، رغم ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للشركة أن العدد الإجمالي للموظفين ارتفع نتيجة استثمارات في مجالات أخرى.