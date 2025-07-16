مايكروسوفت تزود Windows 11 بميزات غير مسبوقة

تقترب شركة مايكروسوفت من الاحتفال بالذكرى الرابعة لإطلاق نظام التشغيل Windows 11، والذي يعمل حاليا على مئات الملايين من الحواسيب حول العالم.

عند إطلاقه في أكتوبر 2021، بدا Windows 11 بمثابة تحديث تدريجي لنظام Windows 10، حيث احتفظ بالبنية الأساسية ذاتها مع واجهة مستخدم محسنة وتصميم عصري من مايكروسوفت.

ولكن التغيير الأهم تمثل في فرض متطلبات صارمة لتوافق الأجهزة، ما جعل العديد من الحواسيب غير مؤهلة للترقية. هذه الخطوة شكلت تحولا كبيرا في فلسفة مايكروسوفت، التي لطالما اعتمدت التوافق العكسي كـ ركيزة أساسية في تطوير أنظمة التشغيل.

ومع اقتراب تاريخ انتهاء الدعم الرسمي لنظام Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، يصبح من الضروري للمستخدمين التفكير جديا في الترقية، خاصة أن Windows 11 سيصبح النسخة الوحيدة المدعومة رسميا على معظم الحواسيب.

ما هو Windows 11؟

يعد Windows 11 هو الإصدار الأحدث من نظام التشغيل الشهير من مايكروسوفت، مبني على نفس النواة التي بني عليها Windows 10، لكنه جاء بتصميم أكثر حداثة ومتطلبات أجهزة أكثر صرامة.

جاءت أبرز التغييرات في واجهة المستخدم، لا سيما في قائمة ابدأ وشريط المهام، وتطبيق الإعدادات المعاد تصميمه، إضافة إلى مزايا مثل Widgets، ومستعرض الملفات بواجهة تبويبية، وتكامل المساعد الذكي Windows Copilot.

كما أصبح الأمان أولوية قصوى في Windows 11، حيث أصبحت ميزات مثل Secure Boot وتشفير الجهاز مفعلة افتراضيا، على عكس Windows 10 الذي كانت هذه الخيارات فيه اختيارية.

Windows 11

هل الترقية إلى Windows 11 مجانية؟

نعم، يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون نسخة مرخصة من Windows 10 الترقية إلى Windows 11 مجانا، أما الحواسيب التي تبنى يدويا أو تعمل ضمن أجهزة افتراضية، فتتطلب مفتاح تفعيل أو ترخيص رسمي.

متى ينتهي دعم Windows 10؟

ستنهي مايكروسوفت الدعم الرسمي لنظام Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، بعد هذا التاريخ، لن تتلقى الأجهزة التي تعمل بالنظام تحديثات أمان أو إصلاحات، إلا عبر برنامج اشتراك مدفوع يعرف بـ Extended Security Updates (ESU)، حيث تتوفر خيارات مجانية لعام واحد فقط للاستخدامات الشخصية.

ما هي متطلبات التشغيل الدنيا لـ Windows 11؟

- المعالج: بسرعة 1 جيجاهرتز أو أكثر، 64 بت، مع نواتين أو أكثر

- الذاكرة العشوائية: 4 جيجابايت على الأقل

- السعة التخزينية: 64 جيجابايت على الأقل

- الأمان: وحدة TPM 2.0، UEFI، وSecure Boot

- بطاقة الرسوميات: داعمة لـ DirectX 12

- الشاشة: دقة 720 بكسل على الأقل، مقاس 9 بوصة

مايكروسوفت توفر أداة “PC Health Check” للتحقق من توافق الجهاز مع Windows 11.

ماذا عن التوافق مع التطبيقات والأجهزة الحالية؟

ستعمل معظم التطبيقات والأجهزة التي تعمل على Windows 10 بشكل طبيعي على Windows 11، الاستثناء الأبرز يتعلق بالحواسيب التي تعمل بمعالجات ARM، مثل أجهزة Copilot+، حيث قد تتطلب بعض التطبيقات إعادة تجميع لتعمل بكفاءة.

هل يتطلب Windows 11 حساب مايكروسوفت؟

نعم، لإنهاء إعداد الجهاز لأول مرة يطلب تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت، خصوصا في النسخة Home، حيث يمكن إنشاء حساب محلي لاحقا أو استخدام طرق لتجاوز هذا الشرط أثناء الإعداد.

ما الجديد في واجهة مستخدم Windows 11؟

- تصميم عصري مع زوايا مستديرة وأيقونات جديدة

- قائمة ابدأ جديدة مقسمة إلى قسمين: التطبيقات والمستندات الحديثة

- شريط مهام مركزي مع خيار لتعديله

- مركز إشعارات وإعدادات سريعة محسن

- واجهة لمس محسنة للأجهزة اللوحية

- دعم الترتيب الذكي للنوافذ

ما هو أحدث إصدار من Windows 11؟

أحدث إصدار حاليا هو الإصدار 24H2، برقم بناء 26100، مع توقع وصول الإصدار 25H2 بنهاية عام 2025.

متى يصدر Windows 12؟



رغم الشائعات، لم تصدر مايكروسوفت Windows 12 حتى الآن، ويُرجح أن لا يتم إطلاقه قبل عام 2026 أو 2027