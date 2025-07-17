ميتا تشدد الإجراءات ضد المنشورات "غير الأصلية" على فيسبوك

أعلنت شركة “ميتا” عن اتخاذها خطوات صارمة ضد المنشورات “غير الأصلية” على فيسبوك، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأصالة في المحتوى على منصتها وتحسين تجربة المحتوى الأصلي.

وفي إعلانها الأخير، أكدت “ميتا” أنها تهدف إلى زيادة الأصالة في المحتوى المنشور على المنصة، وستقوم بمعاقبة الحسابات التي تسرق أعمال الآخرين، ومن بين العقوبات التي ستفرض حرمان هذه الحسابات من تحقيق الأرباح إلغاء تحقيق الدخل.

مكافحة النسخ غير المصرح به

أوضحت ميتا أنها بصدد تشديد الإجراءات ضد إعادة تحميل المحتوى غير الأصلي على منصتها. وبحسب الشركة، فإنها تسعى لحماية المبدعين الحقيقيين الذين يشاركون محتوى أصلي، حيث يتم أحيانا سرقة مقاطع الفيديو من أصحابها الأصليين وإعادة نشرها دون إذن، مع ادعاء بعض المستخدمين أنها أعمالهم الخاصة.

رفض سرقة المحتوى وعقوبات على المقرصنين

أكدت “ميتا” أنها اتخذت خطوات كبيرة لمكافحة هذه الممارسات على منصتها، حيث أشارت إلى أنها أزالت أكثر من 500.000 حساب في النصف الأول من عام 2025 بسبب الانخراط في سلوكيات غير مرغوب فيها مثل التفاعل المزيف والسبام.

وتشمل العقوبات ضد الحسابات التي تسرق المحتوى تقليل التوزيع الخاص بمحتوياتها، تقليل ظهور تعليقاتهم، وأيضا إلغاء من تحقيق الأرباح من حساباتهم لمنعهم من جني الأموال من المحتوى المسروق.

التطورات الأخيرة على منصات ميتا

لقد شهدت نهاية يونيو حالة من الارتباك بين مستخدمي “ميتا”، خاصة بعد فضيحة مجموعات فيسبوك التي أدت إلى حظر العديد من الأعضاء والمديرين.

وقد أثار هذا الكثير من التساؤلات، لكن ميتا أكدت أنها ستعالج المشكلة وتعيد أولئك الذين لم ينتهكوا القواعد.

كما أعلنت ميتا عن تغييرات كبيرة في طريقة نشر الفيديوهات، حيث سيتم تصنيف جميع مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على فيسبوك في المستقبل على أنها ريلز، بغض النظر عن تنسيق أو اتجاه الفيديو.

وفي إطار تحسين تجربة المستخدم، بدأت “ميتا” في اختبار ميزات جديدة على ثريدز، مثل تمويه المحتوى الذي يحتوي على حرق أحداث لأفلام أو مسلسلات أو ألعاب، بهدف تحسين المناقشات على المنصة وضمان تجربة أكثر سلاسة للمتابعين.