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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

روبوتات دردشة من ميتا تراسلك من تلقاء نفسها وتتذكر اهتماماتك

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

تخيل أنك تتبادل الرسائل مع أصدقائك عبر تطبيق ماسنجر أو واتساب، وفجأة يصلك إشعار برسالة غير متوقعة من روبوت دردشة آلي يعشق الأفلام. 

هذه الرسالة ليست خيالية، بل نموذج فعلي من روبوت ذكاء اصطناعي يحمل اسم "Maestro of Movie Magic"، وفقا لإرشادات مسربة من شركة Alignerr المختصة بوسم البيانات، والتي تتعاون حاليا مع ميتا (فيسبوك سابقا) لتدريب روبوتات محادثة قادرة على التواصل مع المستخدمين دون طلب مباشر.

روبوتات دردشة تتذكر وتتفاعل تلقائيا


بحسب التسريبات التي حصل عليها Business Insider، تعمل ميتا على تطوير روبوتات دردشة قابلة للتخصيص من خلال منصتها "AI Studio"، تملك القدرة على إرسال رسائل متابعة للمستخدمين بناء على محادثاتهم السابقة واهتماماتهم المسجلة.

وقد أكدت ميتا لموقع TechCrunch أنها بالفعل تختبر هذه الخاصية الجديدة، حيث يسمح للروبوت بإرسال رسالة متابعة واحدة فقط خلال 14 يوما من بدء المحادثة، شريطة أن يكون المستخدم قد أرسل ما لا يقل عن خمس رسائل للروبوت خلال تلك الفترة، وفي حال عدم الرد، يتوقف الروبوت عن المتابعة.

الخصوصية والجدل حول الأمان

يمكن للمستخدمين إبقاء روبوتاتهم خاصة أو مشاركتها عبر القصص، الروابط المباشرة، وحتى عرضها على ملفهم الشخصي في فيسبوك أو إنستجرام، وتهدف ميتا من ذلك إلى إتاحة محادثات "أكثر عمقا ومعنى" مع هذه الروبوتات، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الشركة.

إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف متجددة حول الخصوصية، خاصة في ظل غياب حدود عمرية واضحة لاستخدام هذه الروبوتات. 

فعلى الرغم من وجود قوانين في ولايات مثل تينيسي وبورتو ريكو تمنع تفاعل المراهقين مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، إلا أن سياسات ميتا نفسها لا تفرض قيودا عمرية واضحة على المستخدمين.

وتشير ميتا إلى وجود تحذيرات مسبقة، تؤكد أن الروبوتات قد تصدر ردودا غير دقيقة أو غير مناسبة، وأنها ليست بديلا عن الاستشارات الطبية أو النفسية أو القانونية أو المالية.

روبوتات تحاكي الرفقة

تشبه هذه المبادرة إلى حد كبير ما تقدمه شركات مثل Character.AI وReplika، التي تتيح لروبوتاتها بدء محادثات تلقائية مع المستخدمين، كجزء من تجربة “الصديق الافتراضي”، إلا أن بعض هذه الشركات واجه دعاوى قضائية مثيرة للجدل، من بينها اتهام روبوت تابع لـCharacter.AI بالتسبب في وفاة مراهق.

وتأتي هذه التحركات في ظل طموحات كبيرة من ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أظهرت وثائق قضائية تم الكشف عنها في أبريل أن الشركة تتوقع تحقيق إيرادات تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار من منتجات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025، وقد تصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2035، أغلبها من اتفاقيات مشاركة الإيرادات مع شركات تعتمد على نماذج LLaMA مفتوحة المصدر الخاصة بـ ميتا.

ذكاء اصطناعي Maestro of Movie Magic ميتا روبوتات دردشة روبوتات تحاكي الرفقة

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