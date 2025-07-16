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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمنافسة آبل وميتا.. بايت دانس تعمل على نظارات واقع مختلط جديدة

نظارات واقع مختلط
نظارات واقع مختلط
شيماء عبد المنعم

أفادت تقارير بأن شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك TikTok، تعمل حاليا على تطوير زوج من نظارات الواقع المختلط XR، تحت اسم الرمز Swan، والتي تم تطويرها بواسطة قِسْمها Pico. 

وتهدف نظارات بايت دانس هذه لتكون خفيفة الوزن وأنيقة، موجهة للاستخدام اليومي للمستهلكين، في حين لم يتم تأكيد الأسعار رسميا، بينما تشير المصادر الصناعية إلى أن هذه النظارات قد تسعر بشكل تنافسي عند إطلاقها.

تصميم خفيف الوزن وراحة في الاستخدام

من المتوقع أن تزن نظارات Swan حوالي 100 إلى 107 جرامات، مما يجعلها أخف بكثير مقارنة مع العديد من أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المختلط الحالية.

وبدلا من الاعتماد على المعالجة الثقيلة داخل النظارات نفسها، ستستخدم نظارات Swan وحدة معالجة خارجية تسمى Puck – جهاز صغير يمكن حمله في الجيب يتصل بالنظارات إما عبر الكابل أو لاسلكيا. 

كما سيساعد هذا التصميم في تقليل حجم النظارات وتحسين الراحة عند ارتدائها لفترات طويلة.

تحول استراتيجي في بايت دانس

يبدو أن قسم Pico في بايت دانس قد تحول بعيدا عن تطوير أجهزة الواقع الافتراضي الكبيرة مثل جهاز Pico 5 الذي تم إلغاؤه، ليركز بدلا من ذلك على تطوير حلول أكثر راحة وقابلية للارتداء.

وتعد نظارات Swan XR هي جزء من استراتيجية بايت دانس لمنافسة الأجهزة المماثلة التي تطورها شركتا ميتا وآبل، اللتان تعملان أيضا على تطوير نظارات XR وAR خفيفة الوزن.

التعاون مع الموردين الصينيين والإنتاج المتوقع

تشير التقارير إلى أن بايت دانس تتعاون مع موردين صينيين لإنتاج نظارات Swan، لا يزال التصميم النهائي للجهاز قيد التطوير، ولم يتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق الرسمي أو السوق المستهدف.

وفي هذه المرحلة، لا يزال غير واضح ما إذا كان المنتج سيتوفر في ماليزيا، ومع ذلك، من المتوقع أن تستفيد بايت دانس من نظام المحتوى القوي لديها، بما في ذلك تيك توك وDouyin، حيث يمكن أن توفر النظارات تجربة اجتماعية وإبداعية في الواقع المعزز، مما قد يعزز من تبني المستخدمين لهذه التقنية.

المواصفات والتقنيات المتوقعة

حال إطلاقها، قد تتميز نظارات Swan XR من بايت دانس بوزن حوالي 100 إلى 107 جرام، ووحدة “باك” خارجية للمعالجة والطاقة، وشريحة مخصصة منخفضة التأخير لإدخال البيانات من الحساسات في الوقت الفعلي، وكاميرات مرور عالية الدقة، وتقنيات بصريات موجية لعرض AR واضح، وتصميم مدمج يشبه نظارات الغوص للاستخدام اليومي.

بايت دانس نظارات بايت دانس نظارات Swan نظارات الواقع المختلط

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