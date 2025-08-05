تسريبات جديدة حول هواتف iPhone 17 .. اعرف أهم المواصفات

اقترب موسم هواتف iPhone مرة أخرى ومن المتوقع أن تكشف Apple عن تشكيلة iPhone 17 يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر 2025 بينما من المرجح أن تشمل عائلة iPhone 17 الكاملة أربعة أجهزة وهي iPhone 17 ، و هاتف iPhone 17 Air الأقل سمكًا، وهاتف iPhone 17 Pro ، وهاتف iPhone 17 Pro Max الضخم ومن المتوقع أن تُجري آبل تغييرات طفيفة وملحوظة على تصميم هاتف آيفون 17 لهذا العام وسيظل هيكل الهاتف مصنوعًا من الألومنيوم مع ظهر زجاجي ومن حيث الحجم،

مواصفات هاتف iPhone 17

قد يكون هاتف iPhone 17 أطول وأعرض قليلاً. ويعود الفضل في ذلك إلى شاشته التي يبلغ قياسها 6.3 بوصة، مقارنةً بـ 6.1 بوصة في iPhone 16، وحوافه الأرفع.

ومن المتوقع أيضًا أن تتميز طرازات iPhone 17 بجزيرة ديناميكية أعيد تصميمها، على الرغم من أن التغيير يبدو أنه يعتمد على البرامج أكثر من ارتباطه بالأجهزة.

ميزات هاتف iPhone 17

وبالحديث عن التصميم، يبدو أن آبل تعود إلى استخدام الألوان. من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 17 الأساسي بألوان الأزرق ، والفيروزي، والوردي، والأسود، والأبيض، وربما الأرجواني الداكن ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف أيضا على زر مخصص للتحكم بالكاميرا.