قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
طليقته نشرت الفيديو.."الداخلية"تكشف تفاصيل احتجاز بلوجر لشخص والتعدى عليه بالضرب
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية 2025 بسهولة
وزير قطاع الأعمال : عودة "النصر" للإنتاج خطوة استراتيجية لدعم وتوطين صناعة السيارات محليا
الإحصاء: مصر تسجل 108 ملايين نسمة بالداخل في أغسطس 2025
بدء امتحان التربية الدينية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
دولة التلاوة.. أكبر مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب بمشاركة 14 ألف متسابق
ذهبيتان و برونزية لمصر في نهائي السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث
بسبب المنوريل.. غلق كلى لشارع 26 يوليو تجاه ميدان لبنان لمدة 6 أيام
إغلاق شارع 26 يوليو لـ 6 أيام ومسارات بديلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

آيفون من المستقبل.. براءة اختراع تكشف مفاجأة من آبل

شيماء عبد المنعم

قدمت شركة آبل مؤخرا طلبا لتسجيل براءة اختراع لهاتف آيفون مصنوع بالكامل من الزجاج، في خطوة قد تشير إلى تصميم مستقبلي قيد التطوير. 

ووفقا لتقرير نشره موقع 9to5Mac، فإن الوثيقة تصف جهازا إلكترونيا يتميز بـ “هيكل زجاجي مكون من ستة جوانب”، وهو ما يتماشى مع رؤية آبل طويلة الأمد لهواتف الآيفون، والتي وصفها المصمم السابق جوني آيف بأنها “لوح زجاجي واحد”.

وكان الصحفي مارك جورمان من “بلومبرج”، قد أفاد في تقارير سابقة بأن آبل تخطط لإعادة تصميم جذرية لهاتف آيفون، حيث تستهدف إصدار نموذج مغطى بالزجاج إلى حد كبير في عام 2027، بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون. 

ومن المتوقع أن يتضمن ذلك النموذج مستشعر Face ID وكاميرا أمامية تحت الشاشة، بالإضافة إلى شاشة منحنية. 

ورغم أن هذا التصميم يختلف عن براءة الاختراع الجديدة ويبدو أكثر قابلية للتنفيذ في الوقت القريب، إلا أن البراءة تسلط الضوء على طموحات آبل لتصميم آيفون مستقبلي بالكامل من الزجاج.

ما الذي تصفه براءة اختراع آبل لهاتف آيفون الزجاجي؟

تتضمن الوثيقة وصفا لجهاز إلكتروني يحتوي على غلاف زجاجي مكون من 6 جوانب"، مع شاشة تعمل باللمس “داخل الحيز الداخلي ومثبتة بجوار جزء من كل جانب من الجوانب الستة”. 

وتشير إحدى الفقرات إلى أن الجهاز قد يحتوي على وحدة عرض حساسة للمس مثبتة على السطح الداخلي، قادرة على عرض المحتوى “عبر جزء من كل من الجانبين الرئيسيين، وكذلك جزء من كل من الجوانب الأربعة الجانبية”، أي عرض محتوى وتفاعلات لمس من جميع الحواف.

كما أشارت الوثيقة إلى وجود فتحات مخصصة للميكروفونات والسماعات داخل الزجاج، مع التأكيد على مظهر خارجي يبدو متجانسا بصريا ولمسيا: “قد يبدو الغلاف الخارجي متجانسا تماما من حيث المظهر والملمس، وكأنه مكون من قطعة واحدة من الزجاج (حتى وإن كان مصنوعا فعليا من عدة قطع منفصلة موصولة معا)”.

لكن تنفيذ مثل هذا التصميم لا يزال يشكل تحديا كبيرا من ناحية التصنيع، ما يعني أنه قد يستغرق سنوات قبل أن يرى النور، إذا تم إنتاجه أصلا، فمن المعروف أن آبل تسجل براءات اختراع لأفكار لا يتم تنفيذها بالضرورة، وقد تكون هذه واحدة من عدة اتجاهات تخضع للدراسة.

ما هو أقرب نموذج واقعي لهذا التصميم؟

على المدى القريب، يعد هاتف iPhone 17 Air، المتوقع إطلاقه في سبتمبر، أقرب تجسيد عملي لرؤية آبل لهاتف نحيف ومغطى بالزجاج، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيكون أنحف آيفون تم إنتاجه حتى الآن.

آبل براءة اختراع آيفون من الزجاج آيفون مستقبلي هاتف آيفون الزجاجي

