قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
الدفاع السورية: هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش
سموتريتش: فكرة الدولة الفلسطينية خطر وجودي على إسرائيل
لعبة سياسية ورأس حربة.. خبير عسكري يكشف موقف أمريكا من جماعة الإخوان
بالإنفوجراف.. كيفية تلقي طلبات المستأجرين للحصول على شقق بديلة
موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
مهددا الأسير مروان البرغوثي.. وزير أمن الاحتلال يقتحم الحبس الانفرادي لسجن غانوت
باسم حلقة: مصر نجحت في أن تكون من أهم 10 واجهات سياحية بالعالم.. ونمو بنسبة 21%
بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال
وحشتيني يا بهجة حياتي.. هبة عبد الغني تحيي ذكرى ٤٠ يوما على وفاة والدتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مراقبة الأكسجين في الدم تعود إلى أحدث ساعات آبل

ساعة آبل
ساعة آبل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أبل، عن إعادة تصميم خاصية قياس مستوى الأكسجين في الدم لبعض طرازات Apple Watch، وتشمل التحديثات ساعات Series 8 وSeries 10 وApple Watch Ultra. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة أبل للالتفاف على الحظر الذي فرضته لجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC، على استيراد ساعات أبل التي تحتوي على هذه الخاصية.

وبموجب التصميم الجديد، سيتم قياس بيانات الأكسجين في الدم وحسابها عبر هاتف الآيفون المقترن بالساعة، ويمكن للمستخدمين الاطلاع على النتائج من خلال قسم التنفس في تطبيق الصحة، ولن يتم عرض البيانات مباشرة على الساعة كما كان سابقا.

وقالت أبل إن التحديث تم بعد صدور قرار جديد من الجمارك الأمريكية يتيح للشركة استيراد ساعات Apple Watch المزودة بالنسخة المعدلة من خاصية قياس الأكسجين في الدم.

التحديث لا يشمل الطرازات التي بيعت سابقا والتي تحتوي على النسخة الأصلية من الخاصية، كما لا ينطبق على الساعات المباعة خارج الولايات المتحدة، بل يقتصر على الساعات التي تم بيعها بعد دخول قرار الحظر حيز التنفيذ في أوائل عام 2024، حيث سيتاح التحديث الجديد من خلال تحديث برمجي لهواتف آيفون وساعات Apple Watch.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، تأتي هذه الخطوة وسط نزاع قانوني طويل بين أبل وشركة “ماسيمو” المتخصصة في الأجهزة الطبية، والتي اتهمت صانعة آيفون بسرقة تقنية قياس نسبة الأكسجين في الدم بعد محادثات أولية حول تعاون محتمل بين الشركتين.

وفي عام 2023، كسبت “ماسيمو” قضية أمام لجنة التجارة الدولية، ما أدى إلى فرض حظر على استيراد ساعات أبل التي تحتوي على ميزة قياس الأكسجين في الدم بعد أن تبين أن أبل انتهكت براءات اختراع تعود لـ “ماسيمو”، واضطرت أبل حينها إلى إزالة هذه الخاصية من أجهزتها.

وردت أبل بدعوى قضائية ضد “ماسيمو”، متهمة إياها بتقليد ميزات ساعة Apple Watch واستخدامها في ساعاتها الذكية الخاصة، كما قدمت استئنافا ضد قرار الحظر الصادر عن لجنة التجارة الدولية.

أبل قياس الأكسجين في الدم apple watch ساعات أبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

محمد سعد

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

ناصر ماهر

ناصر ماهر يواجه أزمة في الزمالك بسبب عبد الله السعيد

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 15-8-2025

ترشيحاتنا

اجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

السفير محمود كارم: الاستثمار في الشباب يمثّل قوة لتجديد بنية حقوق الإنسان

ديارنا

مد معرض ديارنا للحرف اليدوية بديوان التضامن الاجتماعي حتي الإثنين

بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد