نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء درسدن الألمانية بالحرب العالمية الثانية
وزير الخارجية: القاهرة تحتضن مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة.. و15 شخصا لإدارة القطاع
بعد شكوى المرتبات.. الزمالك يوقع عقوبة مالية ضد عمار ياسر
مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي
ترامب يُصدر أمراً تنفيذياً لتعزيز أمن سلسلة الإمداد الدوائي في الولايات المتحدة
هل الأكل على جنابة يجلب الفقر؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

آبل ترد بقوة على اتهامات إيلون ماسك بالتحيز في ترتيب التطبيقات

شيماء عبد المنعم

شن الرئيس التنفيذي لمنصة إكس (تويتر سابقا)، إيلون ماسك، هجوما حادا على شركة آبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهما إياها بالتحيز ورفض إدراج تطبيقاته ضمن قسم “التطبيقات الأساسية” في متجر التطبيقات. 

وادعى إيلون ماسك أن آبل تفضل شركة OpenAI في الترتيب، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية من قبل شركته xAI. إلا أن آبل ردت بنفي هذه الاتهامات، مؤكدة على حيادية وعدالة نظام الترتيب.

آبل تنفي اتهامات إيلون ماسك

في بيان رسمي نقلته "بلومبرج"، أكدت آبل أن “متجر التطبيقات مصمم ليكون عادلا وخاليا من التحيز”، مشيرة إلى أن الترتيب يتم بناء على بيانات موضوعية وخوارزميات تعتمد معايير موضوعية. 

وشددت الشركة على أهمية “الاكتشاف الآمن” للمستخدمين، وقالت إنها تتعاون مع العديد من المطورين لزيادة ظهور التطبيقات في فئات تشهد تطورا سريعا.

يعتقد أن تعليق آبل بشأن “الاكتشاف الآمن” هو تلميح غير مباشر إلى التصريحات المسيئة والغير مراقبة التي نشرها Grok، والتي تضمنت تعليقات عنصرية وامتدحت جرائم إبادة جماعية، منها هجمات هتلر.

هجوم إيلون ماسك على آبل عبر وسائل التواصل


في سلسلة من التغريدات على منصة إكس، بالغ إيلون ماسك في اتهاماته تجاه آبل، مدعيا أن الشركة تتصرف بطريقة تمنع أي شركة ذكاء اصطناعي غير OpenAI من الوصول إلى المرتبة الأولى في متجر التطبيقات. 

وهدد باتخاذ إجراءات قانونية بزعم وجود “انتهاك واضح لقوانين مكافحة الاحتكار”، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة قانونية فعلية حتى الآن.

تصاعد غضب إيلون ماسك بعد أن أصبح تطبيق Grok 4 مجانيا، ونجح في الوصول إلى المرتبة الخامسة على المتجر، بينما تصدر تطبيق ChatGPT التابع لـOpenAI القوائم مع إمكانية الشراء داخل التطبيق.

تصاعد الخلاف بين إيلون ماسك وسام ألتمان

تأتي هذه الأحداث في ظل صراع طويل بين إيلون ماسك وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، حيث اتهم ألتمان منصة إكس بالتحيز والتلاعب. 

ورد ماسك بسلسلة من المنشورات التي حاول من خلالها تهدئة النزاع التقني المستمر، متسائلا عن مدى مصداقية الطرفين، وعندما سئلت أشهر ثلاثة روبوتات دردشة ذكية Grok وChatGPT5 Pro وGemini، أجابت كلها بـ"إيلون ماسك".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه

ترشيحاتنا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

جانب من الاجتماع

مجلس الوزراء يستعرض مع الغرف التجارية مبادرة خفض الأسعار وتوسيع الأوكازيون الصيفي

خلال التوقيع

50 مليون جنيه تمويل جديد لدعم مستشفي 57357 من البنك الأهلي..تفاصيل

بالصور

بوسي تثير الجدل بجمبسوت في أحدث جلسة تصوير جديدة

بديل القهوة .. شيف تقدم مشروبات رخيصة بنفس نكهة وشكل البن لأهل غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يعرضك لمشاكل خطيرة| إليك طرق الوقاية

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

