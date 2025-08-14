آبل ترد بقوة على اتهامات إيلون ماسك بالتحيز في ترتيب التطبيقات

شن الرئيس التنفيذي لمنصة إكس (تويتر سابقا)، إيلون ماسك، هجوما حادا على شركة آبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهما إياها بالتحيز ورفض إدراج تطبيقاته ضمن قسم “التطبيقات الأساسية” في متجر التطبيقات.

وادعى إيلون ماسك أن آبل تفضل شركة OpenAI في الترتيب، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية من قبل شركته xAI. إلا أن آبل ردت بنفي هذه الاتهامات، مؤكدة على حيادية وعدالة نظام الترتيب.

آبل تنفي اتهامات إيلون ماسك

في بيان رسمي نقلته "بلومبرج"، أكدت آبل أن “متجر التطبيقات مصمم ليكون عادلا وخاليا من التحيز”، مشيرة إلى أن الترتيب يتم بناء على بيانات موضوعية وخوارزميات تعتمد معايير موضوعية.

وشددت الشركة على أهمية “الاكتشاف الآمن” للمستخدمين، وقالت إنها تتعاون مع العديد من المطورين لزيادة ظهور التطبيقات في فئات تشهد تطورا سريعا.

يعتقد أن تعليق آبل بشأن “الاكتشاف الآمن” هو تلميح غير مباشر إلى التصريحات المسيئة والغير مراقبة التي نشرها Grok، والتي تضمنت تعليقات عنصرية وامتدحت جرائم إبادة جماعية، منها هجمات هتلر.

هجوم إيلون ماسك على آبل عبر وسائل التواصل



في سلسلة من التغريدات على منصة إكس، بالغ إيلون ماسك في اتهاماته تجاه آبل، مدعيا أن الشركة تتصرف بطريقة تمنع أي شركة ذكاء اصطناعي غير OpenAI من الوصول إلى المرتبة الأولى في متجر التطبيقات.

وهدد باتخاذ إجراءات قانونية بزعم وجود “انتهاك واضح لقوانين مكافحة الاحتكار”، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة قانونية فعلية حتى الآن.

تصاعد غضب إيلون ماسك بعد أن أصبح تطبيق Grok 4 مجانيا، ونجح في الوصول إلى المرتبة الخامسة على المتجر، بينما تصدر تطبيق ChatGPT التابع لـOpenAI القوائم مع إمكانية الشراء داخل التطبيق.

تصاعد الخلاف بين إيلون ماسك وسام ألتمان

تأتي هذه الأحداث في ظل صراع طويل بين إيلون ماسك وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، حيث اتهم ألتمان منصة إكس بالتحيز والتلاعب.

ورد ماسك بسلسلة من المنشورات التي حاول من خلالها تهدئة النزاع التقني المستمر، متسائلا عن مدى مصداقية الطرفين، وعندما سئلت أشهر ثلاثة روبوتات دردشة ذكية Grok وChatGPT5 Pro وGemini، أجابت كلها بـ"إيلون ماسك".