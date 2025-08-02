مميزات تطبيق XChat من إيلون ماسك.. هل يمكنه منافسة واتساب وتيليجرام؟

- إيلون ماسك يطلق XChat كخطوة أولى نحو تطبيق “كل شيء”

- XChat منافس جديد لتطبيقات التراسل الكبرى مثل واتساب وتيليجرام

- ميزات XChat ومقارنة مع تطبيقات المراسلة الشهيرة.

في إطار رؤيته لتحويل منصة إكس (المعروفة سابقا بـ تويتر) إلى “تطبيق كل شيء”، أطلق الملياردير إيلون ماسك بهدوء خدمة تراسل جديدة تحت اسم XChat.

الخدمة الجديدة، المدمجة داخل تطبيق إكس نفسه، وتهدف إلى تقديم تجربة تواصل شاملة تشمل الرسائل المباشرة، المحادثات الجماعية، مشاركة الوسائط، وربما في المستقبل الدفع الإلكتروني والدردشة مع روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تم تفعيل XChat حاليا في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا والهند وجنوب أفريقيا، على أن يتم توسيع نطاق الإطلاق تدريجيا عالميا.

في هذه المرحلة، يتطلب الوصول الكامل إلى ميزات الخدمة الاشتراك في باقة X Premium المدفوعة، دون توضيح ما إذا كانت الميزات ستتوفر مجانا لاحقا.

ورغم أن الخدمة ما تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تثير اهتماما واسعا في أوساط المستخدمين والمراقبين، حيث يتنوع الانطباع بين الحماس والتشكيك، لا سيما مع بعض التقارير التي تشير إلى وجود ثغرات ومزايا ناقصة، إلى جانب غياب توضيحات بشأن التشفير الطرفي للرسائل، ما يجعل الخدمة خيارا أقل جذبا للمهتمين بالخصوصية.

ورغم هذه التحديات، يرى بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم تبدو أكثر أناقة من نظام الرسائل القديم في تويتر، مع تكامل سلس مع النظام البيئي لمنصة إكس، ما قد يمنح الخدمة قيمة مضافة خاصة لصناع المحتوى والمستخدمين النشطين.

XChat

ويعد XChat بمثابة الخطوة الأولى في تنفيذ إيلون ماسك لرؤيته الأكبر التي تهدف إلى تحويل إكس إلى مركز رقمي شامل يتجاوز التراسل إلى المدفوعات الرقمية والتسوق والبث المباشر، بل وربما خدمات ذكاء اصطناعي مستقبلية أكثر تطورا.



نظرة شاملة على ميزات تطبيق الدردشة الجديد XChat من إيلون ماسك



يبدو أن XChat ليس مجرد تطوير بسيط لرسائل تويتر المباشرة، بل هو اللبنة الأولى في مشروع إيلون ماسك الطموح لبناء ما يعرف بـ “تطبيق كل شيء”، وبينما بدأت بعض الميزات بالظهور، لا تزال أجزاء أخرى تنتظر التنفيذ، في إطار رؤية مستقبلية تتجاوز التراسل التقليدي.

الميزات الأساسية التي تم إطلاقها



يعتمد XChat في جوهره على الوظائف الأساسية المتوقعة من أي تطبيق تراسل حديث، وهي المحادثات الفردية والمحادثات الجماعية ومشاركة الصور والفيديو والروابط وملفات GIF والتفاعل باستخدام الرموز التعبيرية.

تجربة الاستخدام أسرع وأكثر سلاسة من الرسائل القديمة على تويتر، مع تصميم أنيق وبسيط أقرب لما اعتاده المستخدمون من تطبيقات مثل واتساب وتيليجرام.

ميزات مضافة تحت الاختبار أو التطوير



1. الرسائل الزائلة:

تعمل إكس على إدخال رسائل قابلة للاختفاء تلقائيا، على غرار سناب شات وواتساب، تفاصيل التحكم في توقيت الحذف أو الإشعارات عند أخذ لقطات شاشة لم تعلن بعد.

2. إمكانية تعليم الرسائل كـ “غير مقروءة”:

ميزة مفيدة تساعد المستخدم على تذكر الرسائل لاحقا دون فتحها، وهي محببة للذين يستقبلون رسائل في أوقات غير مناسبة.

3. حذف الرسائل للجميع:

كحال واتساب وiMessage، يمكن حذف الرسائل من المحادثة لكافة الأطراف، لم يحدد بعد ما إذا كان هناك مهلة زمنية للحذف.

4. المكالمات الصوتية والمرئية:

متاحة منذ أواخر 2023، وأصبحت أكثر سلاسة الآن، حيث يمكن الاتصال مباشرة من داخل المحادثة دون الحاجة لتبادل المتابعة بين الطرفين.

نقاط التمايز والتكامل

- التشفير من طرف إلى طرف (E2EE):

على الرغم من وعود ماسك، لم تفعل ميزة التشفير الكامل لجميع المحادثات حتى الآن، وهي متاحة فقط لبعض مستخدمي باقة X Premium، الخبراء أبدوا تحفظاتهم على آلية التنفيذ، مشيرين إلى غموض في المصطلحات التقنية وضعف الشفافية في طريقة التشفير.

- تكامل سلس مع منظومة إكس:

من أبرز نقاط القوة في XChat:

1. إمكانية التراسل مع المستخدمين الموثقين مباشرة

2. مشاركة المنشورات ضمن المحادثات

3. التحول من محادثات عامة إلى مجموعات خاصة

4. بداية اختبار أدوات لتحقيق الدخل داخل الدردشة مثل الإكراميات أو الرسائل المدفوعة للمبدعين.

- الذكاء الاصطناعي والروبوتات:

رغم غياب روبوتات مثل Grok في الوقت الحالي، ألمح ماسك إلى إمكانية إدراج مساعدين ذكيين للمحادثات، قد تشمل الردود التلقائية، توليد المحتوى، وحتى التفاعل الصوتي.

مقارنة سريعة XChat مقابل منافسيه

يتميز XChat بتقديم تجربة دردشة فردية ومحادثات جماعية مشابهة لتطبيقات مثل واتساب وتيليجرام و Signal و Messenger، ومع ذلك، يختلف XChat عن هذه التطبيقات في موضوع التشفير، حيث يقدم تشفيرا جزئيا فقط، مع بعض المميزات المتاحة للمستخدمين المدفوعين.

بينما تقدم التطبيقات الأخرى مثل واتساب وتيليجرام و Signal تشفيرا كاملا للمحادثات بشكل اختياري أو ضمن إعدادات محددة، إلا أن XChat لا يزال يطور آلية تشفيره.

من حيث روبوتات الذكاء الاصطناعي، فإن XChat يخطط لإضافة هذه الميزة في المستقبل، بينما تمتلك التطبيقات الأخرى مثل واتساب بعض الإمكانيات في هذا المجال.

مميزات XChat

- واجهة أنيقة وبسيطة: تصميم داكن، خطوط واضحة، وشعور بالنظافة مقارنة بالتطبيقات الأخرى.

- التكامل الذكي مع إكس: سهولة التنقل من منشور عام إلى رسالة خاصة، أو من Space إلى دردشة جماعية.

- عدم الحاجة لرقم هاتف: ميزة تقدر خصوصا من قبل المهتمين بالخصوصية الرقمية.

- إعدادات الخصوصية: الوضع الزائل، حماية برمز مرور، وتحديد من يستطيع مراسلتك.

- المكالمات المدمجة: إمكانية الاتصال من داخل التطبيق دون الحاجة لتطبيقات خارجية.

عيوب XChat

- عدم توفر المزامنة بين الأجهزة بعد: ميزة أساسية لم تفعل حتى الآن، ما يحد من الاستخدام العملي.

- بطء الإشعارات: شكاوى من تأخير وصول الإشعارات أو اختفائها تماما.

- غموض التشفير: غياب الشفافية التقنية، واستخدام مصطلحات مثيرة للجدل مثل تشفير بأسلوب بيتكوين، أثار قلق الخبراء.

- أخطاء تقنية: انهيار المحادثات، رسائل لا ترسل، وثغرات مزعجة ما تزال موجودة.