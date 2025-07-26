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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عطل أم هجوم سيبراني؟.. القصة الكاملة لانقطاع شبكة أقمار إيلون ماسك "ستارلينك"

ستارلينك
ستارلينك
شيماء عبد المنعم

عادت شبكة الأقمار الصناعية ستارلينك Starlink التابعة لشركة SpaceX للعمل بشكل شبه كامل يوم الجمعة، بعد أحد أكبر الانقطاعات الدولية في تاريخها، والذي وقع مساء الخميس نتيجة خلل داخلي في البرمجيات، حسبما أفادت الشركة.

ووفقا لموقع Downdetector، المتخصص في تتبع الأعطال، بدأ المستخدمون في الولايات المتحدة وأوروبا الإبلاغ عن انقطاع شبكة ستارلينك عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت الساحل الشرقي، مع تسجيل أكثر من 61000 بلاغ خلال فترة الانقطاع.

الانقطاع يطال أوكرانيا ويؤثر على العمليات العسكرية


في أوكرانيا، حيث تعد شبكة ستارلينك أداة اتصالات حيوية في ساحات المعارك، أكد روبرت بروفدي، قائد وحدات الطائرات المسيرة الأوكرانية، أن الخدمة تعطلت عبر كامل الجبهة، مما أثر بشكل مباشر على العمليات القتالية.

الخلل الأكبر منذ إطلاق ستارلينك 

تعد هذه الحادثة من أندر وأكبر الانقطاعات التي تعرضت لها شبكة ستارلينك، التي تستخدم في أكثر من 140 دولة ومنطقة، وتوفر خدمات الإنترنت للعديد من الجيوش والوكالات الحكومية، وتشكل مصدر دخل رئيسي لشركة إيلون ماسك.

وفي منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، أكدت ستارلينك مساء الخميس أن “العمل جار لحل المشكلة”، وأوضح مايكل نيكلز، نائب رئيس قسم الهندسة في ستارلينك، أن الخدمة عادت تدريجيا بعد حوالي ساعتين ونصف، وتم إصلاح الخلل بالكامل بحلول الساعة الثامنة مساء.

وأشار نيكلز إلى أن سبب الانقطاع يعود إلى فشل في خدمات برمجية داخلية تدير الشبكة الرئيسية، مضيفا: “نعتذر عن هذا الانقطاع، ونعمل على تحديد السبب الجذري لضمان عدم تكراره”.

وكتب إيلون ماسك نفسه على منصة إكس قائلا: “نعتذر عن الانقطاع، SpaceX ستعالج السبب الجذري لضمان عدم حدوث ذلك مجددا”.

هل كان الهجوم الإلكتروني هو السبب؟


لم يستبعد الخبراء فرضية وجود هجوم إلكتروني أو تحديث برمجي خاطئ، وهو أمر مشابه لما حدث العام الماضي مع شركة CrowdStrike، حين تسبب تحديث أمني فاشل في تعطيل ملايين أجهزة ويندوز حول العالم.

وقال جريجوري فالكو، مدير مختبر الفضاء والأمن السيبراني في جامعة كورنيل: “يبدو أن الأمر ناجم عن تحديث برمجي سيئ، لا يختلف كثيرا عن فوضى CrowdStrike”.

ستارلينك تتوسع رغم التحديات

رغم هذا الانقطاع، تواصل ستارلينك توسيع شبكتها، التي تجاوزت الآن 6 ملايين مستخدم، من خلال إطلاق أقمار صناعية أكبر وأكثر تطورا لتقديم خدمات مثل الرسائل النصية المباشرة عبر الأقمار الصناعية بالشراكة مع T-Mobile، خاصة في المناطق الريفية.

وقد أطلقت SpaceX منذ عام 2020 أكثر من 8000 قمر صناعي لتشكيل شبكة مدارية فريدة منخفضة المدار، ما جعلها خيارا مطلوبا من الجيوش، وقطاعات النقل، وسكان المناطق التي تفتقر للإنترنت التقليدي.

من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الخدمات العسكرية التابعة لـ SpaceX، مثل وحدة Starshield، قد تأثرت بهذا الانقطاع، وتعد Starshield من أكبر المتعاونين مع وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات الأمريكية بعقود تقدر بمليارات الدولارات.

وفي سياق آخر، كشفت وكالة رويترز يوم الجمعة أن إيلون ماسك كان قد أمر بإيقاف جزئي لشبكة Starlink في سبتمبر 2022، خلال محاولة أوكرانية استراتيجية لاستعادة أراض من روسيا.

ستارلينك انقطاع شبكة ستارلينك عطل Starlink هجوم إلكتروني

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