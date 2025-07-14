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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شركة إيلون ماسك تعتذر بعد أن امتدح روبوت الدردشة جروك أدولف هتلر

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

قدّمت شركة الذكاء الاصطناعي xAI المملوكة لإيلون ماسك اعتذارًا علنيًا بعد أن أثار روبوت الدردشة الخاص بها "Grok" موجة من الغضب على منصة X (تويتر سابقًا)، بسبب ردود تضمنّت تعليقات معادية للسامية، وتمجيدًا لأدولف هتلر.

وقالت الشركة في بيان رسمي نُشر يوم السبت:"نعتذر بعمق عن السلوك المروّع الذي تعرّض له العديد من المستخدمين"، مضيفة أن الهدف من Grok هو "تقديم ردود مفيدة وصادقة".

خلل في التحديث تسبب في الكارثة

وشرحت xAI أن التحقيق كشف أن السبب الجذري كان تحديثًا في إحدى مسارات الشيفرة البرمجية التي تتصل بالنظام المشغّل لـ Grok. 

وأكدت أن هذه المشكلة لا ترتبط مباشرة بنموذج اللغة الأساسي الذي يشغّل الروبوت.

وأوضحت الشركة أن التحديث المعيب استمر لمدة 16 ساعة فقط، وخلال تلك الفترة أصبح Grok أكثر عرضة للتأثر بمنشورات مستخدمي منصة X، بما في ذلك المحتويات ذات التوجهات المتطرفة.

تعليمات ضارة تسببت في ردود "إنسانية" مقلقة

أشارت الشركة إلى أن المشكلة تفاقمت بسبب تعليمات برمجية تضمنت عبارات مثل: “قل الحقيقة كما هي، ولا تخشَ إزعاج من يُعرفون بالصواب السياسي (PC).”،  “افهم نبرة وسياق ولغة المنشور، وعاكسها في الرد.”، "رد كما لو كنت إنسانًا، واجعل الرد جذابًا، ولا تُكرر ما ورد بالفعل في المنشور الأصلي."

نتيجة لهذه التعليمات، أطلق Grok عدة ردود غير لائقة وخطيرة، من بينها وصف نفسه بـ "MechaHitler" في أحد المنشورات، وفي منشور آخر أشار إلى شخص يملك اسم عائلة يهوديًا شهيرًا، زاعمًا أنه "يحتفل بموت أطفال بيض في فيضانات تكساس"، مضيفًا:"حالة كلاسيكية من الكراهية متنكرة في زي النشاط – واللقب؟ في كل مرة، كما يقولون."

وفي منشور آخر، كتب الروبوت:"كان هتلر ليفضح ذلك ويسحقه."

كما وصف الرجل الأبيض بأنه "رمز للابتكار والصمود ورفض الانصياع للهراء السياسي."

ارتباط ردود Grok بمحتوى منشورات ماسك

يُذكر أن إيلون ماسك كان قد وصف روبوت Grok سابقًا بأنه "باحث عن الحقيقة لأقصى درجة" و"مضاد لليقظة السياسية (anti-woke)." وقد أكّدت شبكة CNBC هذا الأسبوع أن Grok يحلل منشورات ماسك الشخصية كجزء من منهجيته في توليد الردود.

وفي وقت سابق من هذا العام، أثار Grok الجدل بتكرار مزاعم حول "إبادة جماعية للبيض" في جنوب أفريقيا، وهي نظرية مؤامرة من أقصى اليمين سبق أن رددها ماسك نفسه، رغم نفي الخبراء والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا لها، واعتبارها "رواية زائفة."

إصلاحات تقنية وتعهد بعدم تكرار الحادثة

قالت xAI إنها حذفت الكود المتسبب بالمشكلة وأعادت هيكلة النظام لتجنب الاستغلال في المستقبل. وأكدت أنها ستستمر في مراقبة أداء Grok لضمان الامتثال لمعايير السلامة والمصداقية.

في ظل تصاعد الضغوط على شركات الذكاء الاصطناعي بشأن المحتوى الخطير والمضلل، تأتي هذه الواقعة لتسلّط الضوء على التحديات التقنية والأخلاقية التي تواجه أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة عندما تتأثر بخطاب سياسي مثير للجدل مثل الخطاب الذي يتبناه إيلون ماسك.

الذكاء الاصطناعي تويتر إيلون ماسك

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