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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الذكاء الاصطناعي تقتحم عالم الزراعة.. روبوتات ذكية تحل مكان عمال المزارع

روبوتات ذكية تحل مكان عمال المزارع
روبوتات ذكية تحل مكان عمال المزارع
شيماء عبد المنعم

في ظل حرارة منتصف النهار الشديدة، يتحرك روبوت مزود بالذكاء الاصطناعي ويعمل بالطاقة الشمسية داخل أحد حقول القطن في كاليفورنيا، يبحث بدقة عن الأعشاب الضارة ويزيلها، في مشهد يعكس تحولا تقنيا كبيرا في الزراعة الأمريكية.

مع النقص المتزايد في أعداد العمال الزراعيين وتنامي مقاومة الأعشاب الضارة للمبيدات، ترى شركة ناشئة تدعى Aigen أن الحل يكمن في روبوتها الجديد المسمى Element، والذي قد يوفر على المزارعين المال، ويحمي البيئة، ويبقي المواد الكيميائية الضارة بعيدا عن الطعام.



قال ريتشارد ووردن، أحد مؤسسي الشركة ورئيسها التقني، لوكالة AFP: “أنا مؤمن تماما أن ما نفعله هنا يمكن أن يكون له أثر كبير على صحة الإنسان، لأن الجميع يأكل طعاما ملوثا بالمواد الكيميائية”.

ووردن، وهو مهندس ميكانيكي عمل سابقا في تسلا، بدأ تطوير الروبوت بعد أن أخبره أقاربه من المزارعين في ولاية مينيسوتا عن التكاليف المرتفعة المرتبطة بإزالة الأعشاب الضارة. 

وبحسب ووردن، فإن الأعشاب أصبحت أكثر مقاومة للمبيدات، وفي ظل نقص العمالة، يلجأ المزارعون إلى المواد الكيميائية كخيار وحيد.

أضاف شريك ووردن في تأسيس الشركة، كيني لي، والذي ينحدر من خلفية في البرمجة : “لم نجد مزارعا واحدا يقول إنه يحب استخدام المواد الكيميائية، إنهم يستخدمونها فقط لأنها الأداة المتاحة، ونحن نحاول تقديم بديل حقيقي”.



كيف يعمل الروبوت؟

 

يشبه روبوت Element طاولة كبيرة على عجلات، مزود بألواح شمسية في الأعلى، وأذرع معدنية صغيرة في الأسفل تحمل شفرات دقيقة لإزالة الأعشاب بين النباتات.

يستخدم روبوت Element الذكاء الاصطناعي وكاميرات داخلية لتحديد موقع الأعشاب الضارة والتمييز بينها وبين المحاصيل، كما يعمل الروبوت تلقائيا مع طلوع الشمس، ويتوقف عندما تغرب، تماما كما يفعل البشر.

روبوت Element



وأكد لي: “الروبوت يقلد طريقة عمل البشر، لكنه لا يشتكي من الحرارة أو التعب”.

يأمل الفريق أن تساهم هذه التقنية في “ترقية” العمال الزراعيين ليصبحوا مشرفين ومراقبين على أداء الروبوتات بدلا من القيام بالأعمال اليدوية المرهقة.

تعمل روبوتات Aigen حاليا في حقول الطماطم والقطن والبنجر، وتتميز بدقتها العالية في إزالة الأعشاب دون الإضرار بالمحاصيل. 

ووفقا لتقديرات الشركة، يمكن لخمسة روبوتات تغطية مساحة تصل إلى 160 فدانا، سعر الروبوت الواحد يبلغ 50000 دولار، وتراهن الشركة على إقناع المزارعين المحافظين سياسيا بحل يعتمد على الطاقة الشمسية ويغنيهم عن استخدام الوقود المكلف مثل الديزل.
 

الذكاء الاصطناعي روبوت Element

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