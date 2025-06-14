شاهد.. روبوتات "بوسطن ديناميكس" ترقص في تجربة أداء ببرنامج مواهب شهير

ظهرت مجموعة من الروبوتات رباعية الأرجل التابعة لشركة بوسطن ديناميكس Boston Dynamics، على مسرح برنامج المواهب الأمريكي الشهير “America’s Got Talent” لتقديم عرضا راقصا يجمع بين التقنية المتقدمة والحركة الإبداعية.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، قدمت روبوتات بوسطن ديناميكس، عرضا راقصا متزامنا على أنغام أغنية "Don’t Stop Me Now" لفرقة Queen، ما أثار إعجاب لجنة التحكيم ومنحهم أربعة أصوات "نعم" كاملة.

لكن لم تخل السهرة من المفاجآت، إذ تعرض أحد الروبوتات الخمسة لما يشبه "رهبة المسرح"، فتوقف عن العمل وسط العرض، إلا أن الروبوتات الأربعة الأخرى واصلت الرقص، ملتزمة بشعار "العرض يجب أن يستمر".

وعلق الحكم "سايمون كاول" على الأداء قائلا: "هل أكون صريحا معكم؟ لا أقصد الإساءة، لكن ما حدث كان بطريقة ما أفضل.. لأنه أظهر مدى صعوبة ما تقومون به".

ورغم طرافة الموقف، فإن كاول أشار إلى نقطة جوهرية: الفشل أحيانا يوضح لنا حدود التكنولوجيا وقدراتها الفعلية.

ولطالما كانت شركة بوسطن ديناميكس متحفظة بشأن أخطاء روبوتاتها، وكانت حريصة على تقديمها بصورة مثالية تشبه المستقبل.

ولكن قبل سنوات بدأت الشركة بمشاركة لقطات تظهر كيف أن إنتاج فيديوهات مثيرة لتلك الآلات يتطلب هندسة دقيقة وتجارب عديدة، مع حالات تعثر وسقوط كثيرة، خاصة في روبوتات "أطلس" التي تؤدي حركات باركور.

وكتبت الشركة حينها في مدونة: "عندما تدفع الروبوتات إلى أقصى حدودها، فمن الطبيعي أن تصل إلى تلك الحدود أحيانا".

ومن المفارقة، أن تعثر أحد الروبوتات في عرض تلفزيوني ربما يجعله أكثر تميزا في الذاكرة من عرض مثالي بلا روح أو كما وصفه البعض: “روبوتي جدا”، ومن يدري، ربما يصبح هذا العطل لحظة أيقونية، تماما كما حصل مع "بيكاتشو المنكمش" الذي خطف الأنظار سابقا.