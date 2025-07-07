أوبو فايند N5 | أنحف هاتف قابل للطي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تشير تسريبات جديدة من موقع Digital Chat Station الموثوق إلى أن شركة Oppo تعمل على تطوير هاتفها الذكي القابل للطي من الجيل التالي وهو هاتف Oppo Find N6 في الربع الأول من عام 2026. وفي حين أن التفاصيل الرسمية لا تزال طي الكتمان.

مواصفات Oppo Find N6

على الرغم من أن المواصفات المحددة لهاتف Oppo Find N6 لا تزال غير معروفة، فمن المتوقع أن يحمل الهاتف القابل للطي القادم تركيز Oppo على التصميم النحيف وجودة العرض وتحسين تجربة التصوير والمتانة القوية.

عند إطلاقه في فبراير من هذا العام بسعر 8,999 يوان (حوالي 1,255 دولارًا أمريكيًا)، تم الترويج له على أنه أنحف هاتف قابل للطي في العالم، والذي تفوق عليه هاتف Honor Magic V5 ، الذي أُطلق مؤخرًا في الصين و يبلغ سمكه 8.93 ملم.

يتميز هاتف Find N5 بشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 8.12 بوصة، وقد كان أول هاتف قابل للطي في العالم يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite. كما زود ببطارية بسعة 5600 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط

ميزات أوبو فايند N5

مع توقع وصول هاتف Find N6 في أوائل عام 2026، يتطلع المستهلكون إلى تطورات في تقنية العرض، وعمر البطارية، والكاميرات المُحسّنة، والمتانةومن المرجح أن يُطرح لأول مرة كأول هاتف قابل للطي بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 في العالم .