إيلون ماسك يخطط لإعادة إطلاق تطبيق Vine بلمسة ذكاء اصطناعي

كشف الملياردير إيلون ماسك عن نيته إعادة إحياء تطبيق مشاركة الفيديو الشهير Vine، ولكن هذه المرة بصيغة جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال منصته الاجتماعية إكس (تويتر سابقا).

وأعلن إيلون ماسك عن الخطوة عبر منشور على المنصة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ أو الجدول الزمني للمشروع.

جدير بالذكر أن ماسك سبق وأن طرح فكرة إعادة Vine في استطلاعات رأي على إكس، لاستطلاع مدى اهتمام المستخدمين بعودة التطبيق الذي كان يعتبر رائدا في مجال الفيديو القصير.

وقد أطلق Vine في يناير 2013 وحقق شعبية واسعة بفضل ميزة مشاركة مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز ست ثوان، وكان له دور بارز في صعود عدد كبير من صناع المحتوى والمؤثرين، إلا أن التطبيق أغلق رسميا عام 2016 بعد معاناة من صعوبات في تحقيق الأرباح وتزايد المنافسة في السوق.

تعتمد عودة Vine على الذكاء الاصطناعي قد تمثل نقلة نوعية في مجال المحتوى القصير، خاصة وأن معظم أدوات توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي حاليا تركز على المقاطع القصيرة نظرا لتكلفة المعالجة وسرعتها، ما يجعل الصيغة الأصلية لـ Vine ملائمة تماما لهذا التوجه الإبداعي الجديد.

رغم غياب التفاصيل الفنية حتى الآن، فإن إعلان ماسك يشير إلى مساع أوسع لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصة إكس، في إطار رؤية تهدف إلى إعادة تشكيل مستقبل المحتوى الرقمي.

افتتاح أول مطعم تسلا داينر رسميا في كاليفورنيا

وفي خبر آخر، وبعد سنوات من الترقب، افتتح إيلون ماسك رسميا مطعمه الجديد Tesla Diner and Drive-In، وسط إقبال واسع من محبي سيارات تسلا.

وقد اصطف الزوار منذ ساعات الفجر أمام المطعم، الذي يقع على شارع سانتا مونيكا بوليفارد بموقع كان يشغله سابقا مطعم Shakey’s Pizza.

يتميز المطعم الجديد بتصميمه الرجعي المستقبلي، وجذب عشاق تسلا من مختلف أنحاء كاليفورنيا، رغم غياب التواصل الواضح بشأن موعد الافتتاح.

تشمل قائمة الطعام، التي صممها الشيف المعروف إيريك غرينسبان، أطباقا كلاسيكية مثل الجبن المشوي، والدجاج المقلي مع الوافل، وساندويتش التونا، بالإضافة إلى خيارات تحمل طابع تسلا مثل تسلا برجر مع الصلصة الكهربائية، وتتراوح الأسعار ما بين 4 دولارات للأطباق الجانبية و15 دولارا للوجبات الرئيسية.