خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك
النبراوي يشدد على معايير القيد بنقابة المهندسين.. ويؤكد: جودة المهنة مبدأ واضح
عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة
تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟
خالد الغندور يكشف تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
عبير الشربيني متحدثا رسميا باسم وزارة البترول والثروة المعدنية
مصطفى محمد يخطف الأنظار في استعدادات نانت للموسم الجديد
ألفاظ خادشة للحياء .. قرار عاجل ضد البلوجر أم عدي
المصري يواصل التألق بثلاثية في شباك طلائع الجيش بالدوري
مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد
الزمالك ينهي التسوية المالية مع جوزيه جوميز وجهازه المعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟

تشكيلة منتجات آبل 2025
تشكيلة منتجات آبل 2025
شيماء عبد المنعم

- ترقبوا سلسلة iPhone 17 هذا الخريف

- تحديثات تصل ساعات آبل الذكية Apple Watch

- ما بعد الهواتف والساعات أجهزة ماك وApple TV

تستعد شركة آبل لإطلاق مجموعة واسعة من الأجهزة الجديدة خلال الفترة المتبقية من عام 2025، مع توقعات بمفاجآت إضافية في أوائل عام 2026.

ورغم الهدوء النسبي خلال الصيف، تشير التسريبات إلى أن الشركة تعمل خلف الكواليس على تحديثات مهمة لعدة فئات من منتجاتها، في مقدمتها هواتف آيفون وساعات آبل الذكية، إلى جانب أجهزة ماك وتلفزيون آبل.

ترقبوا سلسلة iPhone 17 هذا الخريف

بالنسبة لهواتف آيفون، يتوقع أن تكشف آبل في سبتمبر المقبل عن سلسلة iPhone 17 التي ستتضمن الطرازات التقليدية إلى جانب إصدار جديد كليا يدعى iPhone 17 Air، إضافة إلى نسختي Pro وPro Max.

وتشير المعلومات المسربة إلى تغييرات تصميمية ملحوظة، تشمل وحدة كاميرا خلفية جديدة بشكل مستطيل، وهيكل خلفي مصنوع من الزجاج والألمنيوم، مع استخدام إطار من الألمنيوم بدلا من التيتانيوم.

أما على مستوى المواصفات، فمن المنتظر أن تأتي الهواتف بشريحة A19 Pro الجديدة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وشاشة أكبر بدقة أعلى، ودعم لتقريب بصري يصل إلى 8 مرات.

كما تشير التوقعات إلى أن معدل التحديث البالغ 120 هرتز سيصبح متاحا في جميع الطرازات، مع حواف أنحف وتصميم أكثر أناقة للجزيرة الديناميكية.

وبحسب التسريبات، ستحصل طرازات Pro على وحدة كاميرا خلفية جديدة بشكل مستطيل، وواجهة خلفية من الزجاج والألمنيوم، مع إطار مصنوع من الألمنيوم بدلا من التيتانيوم المستخدم في الإصدارات السابقة.

من حيث المواصفات:

- شريحة A19 Pro الجديدة

- ذاكرة رام بسعة 12 غيغابايت

- بطارية أكبر

- شاشة بحجم 6.3 بوصة بدقة أعلى

- تقريب بصري يصل إلى 8× عبر تقنية OIS

- تطبيق Pro Camera جديد موجه للمبدعين والمصورين المحترفين

- جميع الطرازات ستحصل أخيرا على شاشة OLED بتردد 120 هرتز

- حواف أنحف وتصميم محسن لجزيرة الديناميكية Dynamic Island.

تحديثات Apple Watch

فيما يتعلق بساعات آبل، تستعد الشركة لإطلاق الجيل الجديد من Apple Watch Series 11 وUltra 3 مع تحسينات تتجاوز مجرد التصميم.

من المتوقع أن تحتوي الساعات الجديدة على معالج S11 أسرع، ودعم لاتصال الجيل الخامس RedCap الذي يوفر سرعة أعلى وكفاءة أفضل.

كما تشير بعض التقارير إلى احتمال دعم Ultra 3 للاتصال بالأقمار الصناعية، مما يتيح إرسال الرسائل في حال عدم وجود تغطية خلوية، كما قد تقدم آبل ميزة صحية جديدة تتعلق برصد ضغط الدم، على شكل تنبيه لاحتمال وجود ارتفاع في الضغط وليس قراءة مباشرة.

كلا الطرازين سيعملان على نظام watchOS 26 الذي قد يتضمن توصيات تمارين ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي شبيهة بتجربة Spotify.

ما بعد الهواتف والساعات أجهزة ماك وApple TV

بالإضافة إلى الهواتف والساعات، تعمل آبل على تطوير جهاز ماك بوك اقتصادي موجه للمستخدمين العاديين، بشاشة 12.9 إنش وسعر يقل عن 700 دولار، ومن المتوقع أن يعمل بشريحة A18 Pro ويطرح في الربع الثالث من العام المقبل.

كما تخطط الشركة لتحديث جهاز Apple TV 4K بإضافة دعم لتقنية Wi-Fi 7، شريحة لاسلكية مخصصة، وتكامل أعمق مع خدمات المنزل الذكي، وربما إضافة كاميرا FaceTime مدمجة. ومع ذلك، يبدو أن التحديث سيكون تطوريا أكثر من كونه جذريا.

iPhone 17 هواتف آيفون الجديدة ساعات آبل الذكية سلسلة iPhone 17

