iPhone 17 Pro Max.. السعر والمواصفات ووقت الإطلاق

تستعد شركة آبل للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها، iPhone 17، خلال شهر سبتمبر المقبل، وسط موجة من التسريبات التي كشفت عن تحديثات مرتقبة تشمل التصميم، الألوان، والأداء، إلى جانب تحسينات كبيرة في الكاميرا.

ومن المنتظر أن تعمل الأجهزة الجديدة بنظام التشغيل iOS 26 الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرا، ورغم عدم إعلان آبل رسميا عن موعد الإطلاق، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الحدث قد يعقد في 8 سبتمبر، على أن تبدأ الحجوزات المسبقة في 12 أو 13 سبتمبر، بينما يتوقع طرح الأجهزة في الأسواق اعتبارا من 19 سبتمبر.

تصميم جديد لـ iPhone 17 Pro Max

أظهرت صور مسربة تصاميم أولية لهاتف iPhone 17 Pro Max، حيث يبدو أن الهاتف سيحمل تصميما جديدا لوحدة الكاميرا الخلفية تأخذ شكلا مستطيلا مع توزيع مختلف للفلاش ومستشعر LiDAR، إذ يتوقع أن يتم نقلهما إلى الجانب الأيمن من جزيرة الكاميرا، كما يحتمل أن يتم خفض موضع شعار آبل مقارنة بالإصدارات السابقة.

واحدة من أبرز التغييرات هي الهيكل المصنوع من الألمنيوم بدلا من التيتانيوم، مع تحسينات في موضع بروز الكاميرا لتوفير تصميم أكثر انسيابية وثباتا.

iPhone 17 Pro Max

مواصفات iPhone 17 Pro Max المتوقعة

من المنتظر أن يأتي الهاتف بشاشة Super Retina بقياس 6.9 بوصة، مع استمرار دعم تقنية ProMotion، ويتوقع أن يوفر الهاتف تجربة أداء محسنة بفضل شريحة A19 Pro الجديدة، إلى جانب زيادة في سعة الذاكرة العشوائية رام، مما ينعكس على سرعة الجهاز واستجابته.

كما تشير التسريبات إلى بطارية بسعة قد تصل إلى 5000 مللي أمبير، مما يعزز من عمر الاستخدام اليومي.

فيما يخص الكاميرا، من المتوقع أن يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن مستشعرات بدقة 48 ميجابكسل للعدسات الواسعة، المقربة، والواسعة جدا، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل لتحسين جودة صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

السعر المتوقع لـ iPhone 17 Pro Max

من المرجح أن يبدأ سعر iPhone 17 Pro Max في السوق الهندية من حوالي 165000 روبية هندية، أي ما يعادل نحو 2000 دولار أمريكي تقريبا، ويعزى هذا الارتفاع في الأسعار إلى التحديات المستمرة في سلاسل التوريد والرسوم الجمركية الجديدة التي أثرت على تكلفة الإنتاج.