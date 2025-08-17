قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
3 قرارات عاجلة بشأن الطلاب والمعلمين "ذوي الاحتياجات الخاصة" قبل العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

iPhone 17 Pro Max.. السعر والمواصفات ووقت الإطلاق

آيفون 16 برو ماكس
آيفون 16 برو ماكس
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها، iPhone 17، خلال شهر سبتمبر المقبل، وسط موجة من التسريبات التي كشفت عن تحديثات مرتقبة تشمل التصميم، الألوان، والأداء، إلى جانب تحسينات كبيرة في الكاميرا. 

ومن المنتظر أن تعمل الأجهزة الجديدة بنظام التشغيل iOS 26 الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرا، ورغم عدم إعلان آبل رسميا عن موعد الإطلاق، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الحدث قد يعقد في 8 سبتمبر، على أن تبدأ الحجوزات المسبقة في 12 أو 13 سبتمبر، بينما يتوقع طرح الأجهزة في الأسواق اعتبارا من 19 سبتمبر.

تصميم جديد لـ iPhone 17 Pro Max

أظهرت صور مسربة تصاميم أولية لهاتف iPhone 17 Pro Max، حيث يبدو أن الهاتف سيحمل تصميما جديدا لوحدة الكاميرا الخلفية تأخذ شكلا مستطيلا مع توزيع مختلف للفلاش ومستشعر LiDAR، إذ يتوقع أن يتم نقلهما إلى الجانب الأيمن من جزيرة الكاميرا، كما يحتمل أن يتم خفض موضع شعار آبل مقارنة بالإصدارات السابقة.

واحدة من أبرز التغييرات هي الهيكل المصنوع من الألمنيوم بدلا من التيتانيوم، مع تحسينات في موضع بروز الكاميرا لتوفير تصميم أكثر انسيابية وثباتا.

iPhone 17 Pro Max

مواصفات iPhone 17 Pro Max المتوقعة

من المنتظر أن يأتي الهاتف بشاشة Super Retina بقياس 6.9 بوصة، مع استمرار دعم تقنية ProMotion، ويتوقع أن يوفر الهاتف تجربة أداء محسنة بفضل شريحة A19 Pro الجديدة، إلى جانب زيادة في سعة الذاكرة العشوائية رام، مما ينعكس على سرعة الجهاز واستجابته.

كما تشير التسريبات إلى بطارية بسعة قد تصل إلى 5000 مللي أمبير، مما يعزز من عمر الاستخدام اليومي.

فيما يخص الكاميرا، من المتوقع أن يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن مستشعرات بدقة 48 ميجابكسل للعدسات الواسعة، المقربة، والواسعة جدا، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل لتحسين جودة صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

السعر المتوقع لـ iPhone 17 Pro Max

من المرجح أن يبدأ سعر iPhone 17 Pro Max في السوق الهندية من حوالي 165000 روبية هندية، أي ما يعادل نحو 2000 دولار أمريكي تقريبا، ويعزى هذا الارتفاع في الأسعار إلى التحديات المستمرة في سلاسل التوريد والرسوم الجمركية الجديدة التي أثرت على تكلفة الإنتاج.

iPhone 17 Pro Max آيفون 17 برو ماكس تصميم iPhone 17 Pro Max مواصفات iPhone 17 Pro Max

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب.. شاهد

شوبير

شوبير: الأهلي استفاد من تعادل الزمالك وصعد لوصافة الدوري

مباريات

أبرز مباريات اليوم الأحد 17-8-2025 والقنوات الناقلة

بالصور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب الجلطات والموت المفاجئ للشباب

جلطات
جلطات
جلطات

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية

فيديو

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد