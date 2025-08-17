قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتقنيات AI متطورة.. نظارات ذكية تمكن المكفوفين من "رؤية" العالم من حولهم

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة Envision، المتخصصة في التقنيات الداعمة لذوي الإعاقة البصرية، عن شراكة جديدة مع شركة النظارات الذكية Solos لإطلاق منتج مبتكر يستهدف المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر، تدعي نظارات Ally Solos الذكية.

ووفقا لـ Envision، فإن هذه النظارات المزودة بكاميرا يمكنها قراءة النصوص وترجمتها، وصف المحيط، التعرف على الأشخاص والأشياء والإشارات، والبحث عبر الإنترنت، وتنقل المعلومات للمستخدم عبر سماعات مفتوحة الأذن مدمجة في أطراف الإطار.

المواصفات 

تتوفر نظارات Ally Solos، بسعر 399 دولارا أمريكيا، وهو سعر إطلاق خاص مخفض عن السعر الأصلي البالغ 699 دولارا، بحسب الشركة. 

وتتوفر النظارات بحجمين عادي وكبير وبثلاثة ألوان: الأسود، الرمادي، والبني، ومن المتوقع أن تبدأ الشحنات في أكتوبر 2025.

تم بناء هذا الإصدار على نظارات AirGo Vision التي أطلقتها Solos في ديسمبر، والتي تحتوي بالفعل على ميزات تعرف بصري مدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4o من OpenAI، لكن في إصدار Envision، تم استبدال GPT-4o بمساعد ذكاء اصطناعي يدعى Ally، يعتمد على مزيج من النماذج القوية مثل Llama من ميتا، وشات جي بي تي من OpenAI، وGemini من جوجل، وPerplexity.

مزايا تقنية وعمر بطارية طويل

تتصل النظارات بتطبيق Ally على نظامي iOS وأندرويد عبر البلوتوث، وتتميز بمقاومة عالية للغبار والماء وفقا لتصنيف IP67، إلى جانب بطارية مدمجة في أطراف الإطار قابلة للشحن عبر منفذ USB-C، توفر حتى 16 ساعة من الاستخدام النشط، ويستغرق شحنها الكامل نحو 90 دقيقة، بينما يمنحك شحن سريع لمدة 15 دقيقة ما يصل إلى 3 ساعات من الاستخدام.

رغم أن ميزات المساعدة البصرية ليست جديدة على عالم النظارات الذكية، حيث أطلقت إنفجن سابقا منتجات تعتمد على نظارات Google Glass، كما أن نظارات Ray-Ban Meta تلقى رواجا بين ضعاف البصر، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن مدى تفوق Ally Solos مقارنة بالبدائل الأقل سعرا، خصوصا أن سعرها الكامل البالغ 699 دولارا يتجاوز بكثير تكلفة AirGo Vision (299 دولارا) أو Ray-Ban Meta.

