نظارات Ray-Ban Meta الذكية تحقق قفزة ثلاثية في المبيعات

في الوقت الذي لا يزال فيه الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، يحلم بإطلاق نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعامة المستخدمين، تواصل شركة ميتا (Meta) تعزيز صدارتها في هذا السوق الواعد.

فقد شهدت مبيعات نظارات Ray-Ban Meta الذكية ارتفاعًا بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال النصف الأول من عام 2025، وسط غياب أي منافسة حقيقية حتى الآن.

شراكة ميتا مع EssilorLuxottica تثمر عن نمو مالي قوي

أعلنت شركة EssilorLuxottica، الشريك المصنّع لنظارات Ray-Ban Meta، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، حيث وصفتها وكالة بلومبرغ بأنها "متألقة".

ووفقًا للتقرير، ارتفعت مبيعات نظارات Ray-Ban Meta الذكية بأكثر من 200% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كما شهدت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني نموًا بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم أن قطاع النظارات الذكية لا يزال يشكل جزءًا صغيرًا من أعمال كل من ميتا وEssilorLuxottica، فإن التوقعات بشأنه مرتفعة للغاية، خاصة بعد إعلان الشركتين في يونيو الماضي عن نموذج جديد يُدعى Oakley AI Performance Glasses.

تطور مستمر في الميزات… والهيمنة مستمرة

ورغم أن نظارات Ray-Ban Meta مطروحة في الأسواق منذ ما يقرب من عامين، فإنها حصلت مؤخرًا على مجموعة من الميزات الجديدة التي عززت من جاذبيتها.

ومن أبرز هذه الميزات، توسيع نطاق ميزة الترجمة الفورية، إضافة إلى قدرة النظارات على تفسير ما تراه كاميراتها وتقديم إجابات للمستخدم، في خطوة تعكس دمج الذكاء الاصطناعي في تفاعل المستخدم مع الواقع.

ميتا بلا منافس حقيقي حتى الآن

حتى هذه اللحظة، تُعتبر ميتا الشركة المهيمنة فعليًا على سوق النظارات الذكية، دون وجود منافسة قوية في الأفق.

وتعمل الشركة حاليًا على تطوير نظارات Orion AI Glasses، التي ستتضمن شاشة عرض، كما تشير الشائعات إلى احتمال إطلاق نسخة من Ray-Ban مزودة بشاشة عرض خلال وقت لاحق من هذا العام.

في المقابل، يبدو أن شركة آبل تركز أكثر على تقنيات الواقع الممتد XR، مع تقارير عن إصدار محتمل للجيل الثاني من نظارة Apple Vision Pro، دون وجود مؤشرات ملموسة عن دخولها المباشر إلى قطاع النظارات الذكية المخصصة للاستخدام اليومي.

سامسونغ تدخل من باب الواقع المختلط

أما شركة سامسونج، فتسلك مسارًا مختلفًا، حيث أشارت إلى احتمال عودتها إلى السوق عبر مشروع يحمل اسم Project Moohan، يُتوقع أن يكون عبارة عن سماعة واقع مختلط (Mixed Reality).

ومع ذلك، تُشير تقارير حديثة إلى أن هذا قد لا يمثل الرؤية المستقبلية الكاملة للشركة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام تحوّلات استراتيجية محتملة.

نظرة إلى المستقبل

رغم المخاوف المتعلقة بالخصوصية، يبدو أن المستهلكين يرحبون بفكرة نظارات Ray-Ban Meta، خاصة في ظل الميزات التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومع النجاح المتواصل لهذا المنتج، يُتوقع أن نشهد قريبًا دخول منافسين جدد إلى هذا المجال، في خطوة قد تؤدي إلى تسارع الابتكار والمنافسة في سوق النظارات الذكية.