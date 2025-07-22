شركة BOE تواجه أزمة قانونية في الولايات المتحدة تهدد علاقتها مع آبل

بينما كانت شركة BOE الصينية تبذل جهودًا كبيرة لاستعادة مكانتها كمورّد لشاشات OLED لهواتف iPhone، يبدو أن الرياح قد تجري بما لا تشتهي السفن – ليس بسبب آبل، وإنما بسبب اتهامات بانتهاك قوانين الأسرار التجارية الفيدرالية في الولايات المتحدة.

حكم أولي يدين BOE في قضية أسرار تجارية مع سامسونج

أصدرت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) حكمًا أوليًا يفيد بأن BOE وسبع شركات تابعة لها ربما قامت باستخدام أسرار تجارية تخص Samsung Display بشكل غير قانوني لتصنيع شاشات OLED، في خرق محتمل للمادة 337 من قانون التعرفة الجمركية الأمريكي.

اللجنة اقترحت فرض حظر على واردات شاشات OLED الخاصة بـ BOE إلى السوق الأمريكية، بالإضافة إلى سحب أي مخزون حالي من الأسواق.

وإذا تم تثبيت هذا الحكم لاحقًا، فإن ذلك سيؤدي إلى تعطيل كبير في سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل، نظرًا لأن BOE تُزوّد الشركة بحوالي 20% من شاشات OLED ضمن سلسلة iPhone 16.

استثمارات ضخمة من BOE لخدمة آبل... مهددة بالخطر

كانت BOE قد دخلت سوق شاشات iPhone بدءًا من iPhone 12، لكنها لم تحظَ برضا كامل من آبل بسبب ملاحظات تتعلق بجودة التصنيع.

رغم ذلك، حصلت الشركة على جزء من الطلبيات إلى جانب LG وSamsung Display.

كما أن BOE قامت مؤخرًا بإنشاء منشأة إنتاج ضخمة مخصصة لآبل في إقليم سيتشوان الصيني، بطاقة إنتاج سنوية تكفي لتزويد 100 مليون هاتف iPhone.

مصير BOE ينتظر الحكم النهائي في نوفمبر

من المقرر أن تصدر لجنة التجارة الدولية حكمها النهائي في نوفمبر المقبل، يعقبه فترة مراجعة رئاسية تمتد لـ 60 يومًا.

ورغم أن الحكم الحالي لا يزال أوليًا، إلا أن محللين يؤكدون أن مثل هذه القرارات نادرًا ما يتم إلغاؤها، ما يعني أن مستقبل BOE كمورّد رئيسي لآبل بات مهددًا.

مع ذلك، لن تؤثر هذه التطورات على الأجهزة التي تم استيرادها مسبقًا إلى الولايات المتحدة.

لكن المخاطر القانونية قد تدفع آبل لإعادة تقييم اعتمادها على BOE في المستقبل القريب.

سامسونج وLG جاهزتان لسد الفجوة المحتملة

في حال تم تفعيل حظر على واردات شاشات BOE، فإن سامسونج وLG Display ستكونان الخيارين الأقرب لتعويض هذا النقص، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وربما زيادة في أسعار هواتف iPhone المستقبلية.

نزاع قانوني مستمر بين BOE وسامسونج

القضية الحالية ليست الوحيدة بين العملاقين الآسيويين؛ إذ يوجد حاليًا ست قضايا قانونية قائمة بين BOE وسامسونج، تشمل خمس دعاوى تتعلق بانتهاك براءات اختراع، إضافة إلى القضية الحالية الخاصة بالأسرار التجارية.

في تطور جديد، رفعت BOE دعوى قضائية ضد أجهزة سامسونج مثل Galaxy Z Fold 5 وZ Fold 6 وGalaxy S25 Ultra، مطالبة بحظر بيعها داخل الولايات المتحدة وتحمل سامسونج كامل التكاليف القانونية.

كيف يمكن أن يتأثر مستخدمو آيفون؟

بالنسبة للمستخدمين العاديين، قد لا تظهر الآثار فورًا، لكن إذا اضطرت آبل لاستبعاد BOE كمورّد، فقد تلجأ إلى سامسونج وLG بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع وارتفاع أسعار الهواتف أو تأخر في توفر بعض الطرازات.

ومع أن آبل تُعرف بكفاءتها العالية في إدارة سلاسل التوريد، إلا أن هذه التطورات تبرز هشاشة وتعقيد سلسلة الإمداد التقنية العالمية، حيث يمكن لأي نزاع قانوني أن يتسبب بأثر مضاعف على الشركات والمستخدمين على حد سواء.