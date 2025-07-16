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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل لن تدخل سباق الهواتف القابلة للطي قبل 2026

آبل
آبل
احمد الشريف

أثارت شركة سامسونغ للإلكترونيات ضجة الأسبوع الماضي بعد أن كشفت رسميًا عن هاتفيها القابلين للطي من الجيل السابع: Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7، لكن يبدو أن منافستها الأميركية آبل (AAPL) ليست على وشك اللحاق بهذه الموجة قريبًا، إذ تُخطط لإطلاق أول هاتف قابل للطي في وقت متأخر من عام 2026، وبكميات محدودة، وفقًا لما ذكره محلل سوق الأسهم في UBS "جيمي يون".

هاتف آيفون القابل للطي قادم 

في مذكرة للعملاء نُشرت يوم الإثنين، أوضح المحلل "يون" أن آبل تعمل على تطوير هاتف "iPhone Fold" بتصميم يشبه الكتاب مشابه لطراز سامسونغ Z Fold الذي يفتح ليكشف شاشة بحجم 8 بوصات. 

وأضاف أن سلسلة التوريد الخاصة بآبل تقترب من الانتهاء من تحديد مواصفات هذا الهاتف، في إشارة إلى أن المشروع دخل مراحل متقدمة من التخطيط.

وتُشير التوقعات إلى أن الإنتاج الأولي للهاتف سيكون محدودًا بين 10 إلى 15 مليون وحدة فقط خلال السنة الأولى، ويرجع ذلك إلى أن السعر المرتفع سيقلص الطلب. حيث رجّح "يون" أن يتراوح سعر الهاتف بين 2000 إلى 2400 دولار، ليصبح بذلك أغلى هاتف آيفون على الإطلاق.

سامسونج تواصل الريادة في سوق الهواتف القابلة للطي

في المقابل، أطلقت سامسونج هاتفها القابل للطي لأول مرة في 2019، ومنذ ذلك الحين حافظت على وتيرة إصدار سنوية، لتصل الآن إلى الجيل السابع مع Z Fold7 وZ Flip7. يتميز طراز Fold بشاشة قابلة للفتح مثل الكتاب، في حين يأتي Flip بتصميم صدفي يفتح ليبدو كالهاتف التقليدي.

رد فعل السوق وتوقعات UBS لسهم آبل

رغم تطلعات الجمهور لهاتف آيفون القابل للطي، أبقى بنك UBS على تقييم محايد لسهم آبل، مع سعر مستهدف يبلغ 210 دولارات. وخلال تداولات يوم الإثنين، انخفض سهم آبل بنسبة 1.2% ليغلق عند 208.62 دولارًا.

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