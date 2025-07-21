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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة.. هونر تطلق هاتفًا ذكيًا يشبه iPhone بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة

هاتف Honor Power
هاتف Honor Power
لمياء الياسين

أعلنت شركة هونر  في وقت سابق من هذا العام بإطلاقها هاتفها الذكي الرائد Honor Power، أول هاتف ذكي ببطارية 8000 مللي أمبير/ساعة. واستنادًا إلى هذا الزخم، كشفت الشركة عن هاتفها الذكي Honor X70 ببطارية أكبر سعة 8300 مللي أمبير/ساعة في وقت سابق من هذا الشهر. والآن، يشير تسريب جديد إلى أن هونر قد تعمل على هاتف ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير/ساعة.

 هاتف Honor Power

وفقًا لموقع Digital Chat Station، وهو موقع موثوق، من المرجح أن تبدأ Honor اختبار هاتف ذكي متوسط الفئة ببطارية 10,000 مللي أمبير في النصف الأول من عام 2026. وذكر أيضًا أن سمك هيكل الهاتف قد يقل عن 8.5 ملم، على الرغم من حجم البطارية الكبير وفي المقابل، لم تُكشف أي مواصفات أخرى حتى الآن.

 فقد يُطرح الهاتف لأول مرة ضمن سلسلة Honor Power، التي تميّز طراز الجيل الأول منها ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة. 

سباق البطاريات

على الجانب الآخر انضمت علامات تجارية أخرى إلى سباق البطاريات الكبيرة فليست هونر العلامة التجارية الوحيدة التي تُركز على سعة البطاريات الكبيرة. فقد أطلقت أوبو مؤخرًا هاتفي K13 توربو وK13 توربو برو ، وكلاهما مزود ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة وشحن سريع بقوة 80 واط. وبالمثل، من المتوقع أن تُطلق ريلمي هاتفها Realme 15 Pro لاحقًا هذا الأسبوع في الهند، بنفس مواصفات البطارية والشحن.

في غضون ذلك، يُشاع أن هاتفي Redmi Note 15 Pro+ وiQOO Z10 القادمين سيحتويان على بطاريات بسعة 7000 و8000 مللي أمبير/ساعة على التوالي. حتى سلسلة هواتف Xiaomi 16 القادمة، والمتوقع إطلاقها في الصين في سبتمبر، قد تتضمن بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ ساعة. من الواضح أن بطاريات 7000 مللي أمبير/ساعة فأكثر أصبحت شائعة بشكل متزايد في كل من الهواتف متوسطة المدى والرائدة، مما يُشير إلى تحول في الأولويات نحو عمر البطارية.

شركة هونر حجم البطارية سعة البطاريات هاتف ذكي العلامة التجارية الهواتف متوسطة المدى عمر البطارية

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