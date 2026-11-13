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ضربة أمريكية لمخططات كوريا الشمالية.. واشنطن تصادر عملات مشفرة بـ1.6 مليار دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة أمريكية لمخططات كوريا الشمالية.. واشنطن تصادر عملات مشفرة بـ1.6 مليار دولار

القرصنة الإلكترونية
القرصنة الإلكترونية
إلهام عبد العزيز

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، عن اتخاذ إجراءات منسقة ضد مخططات الحكومة الكورية الشمالية الرامية إلى تمويل نظامها من خلال عمليات سرقة واسعة النطاق للعملات المشفرة.

سرقة العملات المشفرة 

وتشمل هذه الإجراءات مصادرة بنية تحتية قائمة على الحوسبة السحابية، استُخدمت في مخطط للاحتيال والهندسة الاجتماعية يُعرف باسم «FaceStealer»، وأسفر عن سرقة عملات مشفرة تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، بالإضافة إلى مصادرة وتجميد أكثر من 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة، بموجب أوامر قضائية، وهي أصول سُرقت مؤخرًا من منصة «باينانس» لتداول العملات الافتراضية.

وقال النائب الأول لمساعد المدعي العام لشؤون الأمن القومي، إم. سكوت بروكتور، إن الحكومة الكورية الشمالية تموّل نظامها المارق وبرنامجها غير المشروع للأسلحة من خلال سرقة العملات المشفرة.

وأضاف أن الإعلان الصادر اليوم يؤكد أن الولايات المتحدة ستتصدى لمحاولات ذلك النظام الفاسد تحقيق الأرباح من خلال الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن إدارة الأمن القومي ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لمصادرة المكاسب غير المشروعة التي حصلت عليها كوريا الشمالية وإعادتها.

العملات المشفرة كوريا الشمالية القرصنة الإلكترونية أمريكا

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