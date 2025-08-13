قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
لمنافسة آبل وميتا.. فيفو تعمل على نظارات واقع مختلط جديدة

أعلنت شركة فيفو رسميًا عن إطلاق نظارتها الجديدة للواقع المختلط، Vivo Vision Exploration Edition، في 21 أغسطس في الصين. في عام 2023، أطلقت HTC نظارة Vivo XR Elite كأول نظارة واقع مختلط في العالم تعمل بنظام أندرويد. وستكون Vivo Vision ثاني نظارة واقع مختلط من علامة تجارية معروفة تعمل بنظام أندرويد. إليك أهم مواصفاتها


موعد إطلاق Vivo Vision
 

صُممت Vivo Vision كجهاز واقع مختلط، بدلاً من سماعة رأس تقليدية للواقع الافتراضي، مما يتيح دمجًا بين الصور الواقعية والطبقات الرقمية. 

تزن سماعة الرأس حوالي 380 جرامًا، وهو أخف بكثير من Apple Vision Pro الذي يبلغ وزنه 650 جرامًا، ويشبه سماعات AirPods Max.

من المتوقع أن يُخفف هذا الوزن الخفيف الضغط على الأنف والرأس أثناء الاستخدام المُطوّل.

 تتضمن اللوحة الأمامية ست كاميرات أو مستشعرات على الأقل، مما يسمح بدقة في الرؤية وتجربة غامرة مُحسّنة.

مواصفات سماعة الرأس Vivo Vision MR
 

ستعمل سماعة الرأس بمعالج كوالكوم، مما يجعلها من بين أجهزة الواقع المعزز المتطورة. وتتضمن ميزات تتبع العين والتحكم بإيماءات اليد، وهي ميزة لا تتوفر حاليًا إلا في عدد قليل من المنتجات حول العالم. 

صممت فيفو سماعة Vision لتتكامل بسلاسة مع نظام هواتفها الذكية، وخاصةً مع هاتف X200 Ultra القادم، الذي يمكن تحويل لقطاته البانورامية إلى تجارب فيديو مكانية عند مشاهدتها من خلال سماعة الرأس. وباعتبارها "إصدارًا تجريبيًا"، لن تُطرح تجاريًا في عام 2025، ولكن يمكن للمستخدمين التسجيل في جلسات تجريبية في المتجر بعد الإطلاق لتقديم ملاحظاتهم حول الطرازات المستقبلية.

نظارة واقع مختلط نظام أندرويد سماعة رأس تقليدية سماعة رأس اللوحة الأمامية

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

التحفظ على 3 مركبات بالطريق الدائري الإقليمي.. لهذا السبب

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

انقلاب سيارة وإصابة شخصين أعلى صحراوي أطفيح

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

