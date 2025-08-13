لمنافسة آبل وميتا.. فيفو تعمل على نظارات واقع مختلط جديدة

أعلنت شركة فيفو رسميًا عن إطلاق نظارتها الجديدة للواقع المختلط، Vivo Vision Exploration Edition، في 21 أغسطس في الصين. في عام 2023، أطلقت HTC نظارة Vivo XR Elite كأول نظارة واقع مختلط في العالم تعمل بنظام أندرويد. وستكون Vivo Vision ثاني نظارة واقع مختلط من علامة تجارية معروفة تعمل بنظام أندرويد. إليك أهم مواصفاتها



موعد إطلاق Vivo Vision



صُممت Vivo Vision كجهاز واقع مختلط، بدلاً من سماعة رأس تقليدية للواقع الافتراضي، مما يتيح دمجًا بين الصور الواقعية والطبقات الرقمية.

تزن سماعة الرأس حوالي 380 جرامًا، وهو أخف بكثير من Apple Vision Pro الذي يبلغ وزنه 650 جرامًا، ويشبه سماعات AirPods Max.

من المتوقع أن يُخفف هذا الوزن الخفيف الضغط على الأنف والرأس أثناء الاستخدام المُطوّل.

تتضمن اللوحة الأمامية ست كاميرات أو مستشعرات على الأقل، مما يسمح بدقة في الرؤية وتجربة غامرة مُحسّنة.

مواصفات سماعة الرأس Vivo Vision MR



ستعمل سماعة الرأس بمعالج كوالكوم، مما يجعلها من بين أجهزة الواقع المعزز المتطورة. وتتضمن ميزات تتبع العين والتحكم بإيماءات اليد، وهي ميزة لا تتوفر حاليًا إلا في عدد قليل من المنتجات حول العالم.

صممت فيفو سماعة Vision لتتكامل بسلاسة مع نظام هواتفها الذكية، وخاصةً مع هاتف X200 Ultra القادم، الذي يمكن تحويل لقطاته البانورامية إلى تجارب فيديو مكانية عند مشاهدتها من خلال سماعة الرأس. وباعتبارها "إصدارًا تجريبيًا"، لن تُطرح تجاريًا في عام 2025، ولكن يمكن للمستخدمين التسجيل في جلسات تجريبية في المتجر بعد الإطلاق لتقديم ملاحظاتهم حول الطرازات المستقبلية.